افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای، اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما را تکذیب کرد و خواستار خودداری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی شد.

بر اساس این اطلاعیه، مسافران می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه‌های فروش بلیت هواپیما، نرخ پروازها را بررسی و اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع رسمی دریافت کنند.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار حمل‌ونقل هوایی اعلام کرد که با هرگونه تخلف در فروش بلیت و افزایش غیرقانونی نرخ‌ها، مطابق ضوابط برخورد خواهد کرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌کند.