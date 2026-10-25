  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما تکذیب شد

افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما تکذیب شد

سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب خبر افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما اعلام کرد: با هرگونه تخلف در فروش بلیت و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای، اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما را تکذیب کرد و خواستار خودداری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی شد.

بر اساس این اطلاعیه، مسافران می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه‌های فروش بلیت هواپیما، نرخ پروازها را بررسی و اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع رسمی دریافت کنند.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار حمل‌ونقل هوایی اعلام کرد که با هرگونه تخلف در فروش بلیت و افزایش غیرقانونی نرخ‌ها، مطابق ضوابط برخورد خواهد کرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌کند.

کد مطلب 6989053
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها