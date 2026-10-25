به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال آماده‌ سازی پایگاه‌ های نظامی این کشور است تا بتوانند دست‌ کم به مدت ۹۰ روز بدون پشتیبانی بیرونی (خارج از پایگاه نظامی) به فعالیت خود ادامه دهند.

فاکس نیوز در این خصوص ادامه داد: این اقدام در راستای آمادگی برای احتمال وقوع جنگی بزرگ صورت می‌ گیرد که می‌ تواند شبکه‌ های برق را از کار بیندازد، زنجیره‌ های تأمین را مختل کند و زیرساخت‌ های حیاتی در خاک آمریکا را تهدید نماید.

بر اساس اسنادی که توسط «فاکس نیوز دیجیتال» (Fox News Digital) بررسی شده است، این الزام جدید بخشی از طرحی نظامی و گسترده‌ تر به نام «دژ» (FORTRESS) محسوب می‌شود که هدف آن تضمین تداوم توان رزمی نیروهای آمریکایی است؛ حتی اگر سیستم‌های غیرنظامی که این نیروها به آن‌ها وابسته‌اند، دچار اختلال شوند.