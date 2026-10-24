به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که این وزارتخانه، مؤسسات کنفوسیوس و سازمان‌های مرتبط با آنها را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور می‌داند.

هگست در پیامی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که پس از محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی کنگره آمریکا علیه مؤسسات کنفوسیوس، ۸۰ سازمان جدید در ۳۰ دانشگاه آمریکایی با نام‌ها و اساسنامه‌های متفاوت شکل گرفته‌اند که همان اهداف را دنبال می‌کرده‌اند.

وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد که این سازمان‌ها با هدف سرقت دارایی‌های فکری و تأثیرگذاری بر افکار دانشجویان آمریکایی فعالیت می‌کردند و وزارت جنگ طی دو ماه گذشته همه آنها را برچیده است.

مؤسسات کنفوسیوس مراکزی برای آموزش زبان چینی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی هستند که با حمایت مالی چین در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشورهای مختلف فعالیت می کنند. دولت آمریکا و برخی قانون‌گذاران این کشور بارها نگرانی‌هایی درباره احتمال استفاده از این مؤسسات برای گسترش نفوذ سیاسی چین مطرح کرده‌اند. کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۸ محدودیت‌هایی درباره تأمین مالی دانشگاه‌های دارای این مؤسسات وضع کرد و بسیاری از آنها تعطیل شدند.