به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، واکنش‌ها به انتخاب مجدد لولا دا سیلوا در ریاست‌جمهوری برزیل در سطح جهانی گسترده بوده است:



واکنش‌ مقامات آمریکایی

برنی ساندرز، سناتور دموکرات آمریکا، با تبریک پیروزی استثنایی لولا دا سیلوا، وی را مدافع حقوق کارگران و دموکراسی در برزیل خواند و ابراز امیدواری کرد که او در سال‌های آتی نیز به این مسیر ادامه دهد.



همچنین رو خانا، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، با اشاره به مبارزه جهانی مردم با افراط‌گرایی، پیروزی برزیل را گامی مهم توصیف کرد و از دونالد ترامپ خواست به نتایج انتخابات احترام گذاشته و به دموکراسی در برزیل آسیب نزند.



واکنش سران کشورهای همسایه

کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، با استقبال از پیروزی مردم برزیل، ضمن تبریک به لولا دا سیلوا، بر حیات دموکراسی در این کشور تاکید کرد.



تحلیل رسانه‌های بین‌المللی

نشریه «فایننشال تایمز» پیروزی لولا را ضربه‌ای به تلاش‌های دونالد ترامپ برای گسترش نفوذ ایالات متحده در آمریکای لاتین دانست.



همچنین خبرگزاری «بلومبرگ» خاطرنشان کرد که پیروزی لولا دا سیلوا، به معنای متوقف کردن موج راست‌گرایی است که آمریکای لاتین را در بر گرفته است.

تبریک رسمی کوبا به لولا دا سیلوا



برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، با ارسال پیامی رسمی، پیروزی لولا دا سیلوا در انتخابات برزیل را تحولی تاریخی در جهت حفظ حاکمیت ملی و پیشبرد عدالت اجتماعی دانست.

وزیر امور خارجه کوبا، از طرف دولت و ملت کوبا، گرم‌ترین تبریک‌های خود را به رئیس‌جمهور لولا و ملت برزیل بابت این پیروزی انتخاباتی تاریخی ابراز داشت.



وی تاکید کرد که این نتیجه، صیانت از حاکمیت برزیل و تضمین تداوم مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و رفاه شهروندان این کشور را به همراه خواهد داشت.

پیروزی لولا، مهار موج فاشیسم در آمریکای لاتین است

گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور سابق کلمبیا، پیروزی لولا دا سیلوا در انتخابات برزیل را گامی اساسی در جهت مهار موج فاشیسم در منطقه آمریکای لاتین توصیف کرد.

رئیس‌جمهور سابق کلمبیا، در واکنش به نتایج انتخابات برزیل اظهار داشت: «فاشیسم در آمریکای لاتین، و به‌طور مشخص در برزیل، مهار شد.»

وی پیروزی لولا دا سیلوا را گامی مهم در مقابله با جریان‌های راست‌گرای افراطی در منطقه دانست.