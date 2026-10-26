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۴ آبان ۱۴۰۵، ۴:۵۸

لولا داسیلوا برای چهارمین بار رئیس جمهور برزیل شد

لولا داسیلوا برای چهارمین بار رئیس جمهور برزیل شد

با پیروزی لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، وی برای چهارمین بار به مقام ریاست‌جمهوری این کشور دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بر اساس گزارش رسمی نهاد انتخاباتی برزیل، لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا با کسب ۵۱.۷۵ درصد آرا توانست در رقابت تنگاتنگ با رقیب خود سناتور فلاویو بولسونارو با اختلاف اندک و پس از کشیده شدن انتخابات به دور دوم به پایان رسید.

این رقابت پس از آن به دور دوم کشیده شد که در دور نخست انتخابات (۱۲ مهر ۱۴۰۵)، هیچ‌یک از نامزدها موفق به کسب بیش از نیمی از آرای معتبر نشده بودند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، در جریان شمارش اولیه آرا، بولسونارو پیشتاز بود، اما در نهایت لولا توانست با کسب اکثریت نسبی، برتری خود را تثبیت کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در شرایطی برگزار شد که چالش‌های اقتصادی همچون هزینه‌های زندگی، مسائل امنیت عمومی و جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی و روابط بین‌المللی، از محورهای اصلی بحث‌های انتخاباتی بوده‌اند.

در این انتخابات که شامل انتخاب شماری از مقامات ایالتی و اعضای مجالس قانون‌گذاری نیز بود، بیش از ۱۵۸.۷ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در رای‌گیری بودند. طبق قوانین برزیل، شرکت در انتخابات برای شهروندان باسواد ۱۸ تا ۷۰ سال اجباری است، در حالی که شرکت در آن برای افراد بی‌سواد، جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله و سالمندان بالای ۷۰ سال اختیاری می‌باشد.

کد مطلب 6989891

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