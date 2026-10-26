به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت ونزوئلا با تبریک به ملت برزیل اعلام کرد که مردم این کشور دلیل قاطعی بر مشارکت در روند دموکراسی از خود نشان دادند.

دولت ونزوئلا اضافه کرد که بار دیگر بر آمادگی خود برای تداوم روابط تاریخی با برزیل بر پایه حسن همجواری و همکاری تاکید دارد.

از سوی دیگر رافائل کوریا رئیس جمهور سابق اکوادور با قدردانی از ملت برزیل تاکید کرد: از لولا داسیلوا به دلیل این پیروزی مهم در برابر جریان ترقی خواه در آمریکای لاتین تشکر می کنم. لولا که یک رهبر استثنائی است یک امر شبه محال را محقق ساخت.

زهران ممدانی شهردار نیویورک نیز تاکید کرد: ملت متحد هرگز شکست نخواهد خورد. به لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل تبریک می گوییم.

پیشتر نیز گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور سابق کلمبیا، پیروزی لولا دا سیلوا در انتخابات برزیل را گامی اساسی در جهت مهار موج فاشیسم در منطقه آمریکای لاتین توصیف کرد.