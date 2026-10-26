به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی صبح امروز دوشنبه در آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان امیرکبیر با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دفاعی دانش‌آموزان از دوره پیش‌دبستانی تا متوسطه دوم، آموزش‌های مستمر، برگزاری رزمایش‌ها و تقویت امنیت مردم‌پایه را از الزامات افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر تهدیدات دانست.

سعید پورعلی در این مراسم با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در مدارس اظهار کرد: تهدیداتی که جوامع با آن مواجه هستند به دو دسته طبیعی و انسان‌ساخت تقسیم می‌شوند؛ درحالی‌که مدیریت حوادث طبیعی از طریق سازوکارهای مدیریت بحران انجام می‌شود، مقابله با تهدیدات انسان‌ساخت و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور از مأموریت‌های مهم پدافند غیرعامل است.

پدافند غیرعامل؛ راهکاری برای کاهش آسیب‌پذیری

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل را می‌توان نوعی ایمن‌سازی و تأمین امنیت بدون استفاده از سلاح دانست، افزود: افزایش آمادگی، آموزش و به‌کارگیری روش‌های پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت‌ها، از مؤلفه‌های اصلی این حوزه است که می‌تواند در شرایط بحرانی، آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهد و به افزایش تاب‌آوری اجتماعی کمک کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر و اهمیت آمادگی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور تصریح کرد: بخشی از دفاع ملی و میهنی بر عهده نیروهای مسلح است و بخش دیگری از آن با حضور آگاهانه و مسئولانه مردم تحقق می‌یابد.

پورعلی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در حمایت از زیرساخت‌های حیاتی و حضور همدلانه آنان در شرایط تهدید، نشان‌دهنده اهمیت سرمایه اجتماعی و نقش مردم در تقویت امنیت ملی است.

آموزش‌های مستمر و رزمایش‌های متناسب با سن دانش‌آموزان

وی با تأکید بر جایگاه آموزش‌وپرورش در ارتقای آمادگی نسل جوان گفت: انتظار می‌رود آموزش‌وپرورش با برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری مجموعه‌های مسئول، سطح آمادگی دفاعی دانش‌آموزان را از دوره پیش‌دبستانی تا متوسطه دوم ارتقا دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان افزود: تحقق این هدف از طریق آموزش‌های مستمر، تمرین‌های عملی و برگزاری رزمایش‌ها و مانورهای متناسب با شرایط و اقتضائات سنی دانش‌آموزان امکان‌پذیر است.

پورعلی با بیان اینکه آمادگی دانش‌آموزان و مشارکت آگاهانه مردم بخشی از ظرفیت دفاع ملی کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: تقویت دانش و مهارت‌های مرتبط با پدافند غیرعامل باید به فرایندی مستمر در مدارس تبدیل شود تا دانش‌آموزان با اصول پیشگیری، حفظ ایمنی، مسئولیت‌پذیری و نحوه مواجهه صحیح با شرایط اضطراری آشنا شوند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توان دفاعی و آمادگی عمومی جامعه گفت: همان‌گونه که اقتدار نظامی برای حفاظت از کشور اهمیت دارد، آمادگی مردم و تقویت امنیت مردم‌پایه نیز ضروری است.

معاون استاندار لرستان تأکید کرد: زنگ پدافند غیرعامل باید یادآور اهمیت آموزش، آگاهی‌بخشی و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات باشد؛ مسیری که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدارس، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌تواند به ارتقای تاب‌آوری جامعه منجر شود.