به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه قدس شهر اهرم با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: پدافند غیرعامل به معنای آمادگی در برابر حوادث و شرایط احتمالی و فراهم‌کردن بسترهای لازم برای ایجاد محیطی ایمن در محل زندگی و فعالیت است.

وی افزود: رعایت اصول ایمنی و پیش‌بینی خطرات باید در تمامی امور مورد توجه قرار گیرد؛ به‌عنوان مثال، باید از قبل بررسی کنیم که در صورت وقوع سیل، آیا خانه و محیط زندگی ما از ایمنی لازم برخوردار است یا با خطر و آسیب مواجه خواهد شد. این همان نگاه پیشگیرانه‌ای است که در پدافند غیرعامل دنبال می‌شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به فلسفه نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدارس تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، آموزش و یادگیری مسائل اجتماعی، آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی و نهادینه‌کردن فرهنگ پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل بر سه اصل مهم آمادگی، پیشگیری و برنامه‌ریزی استوار است و لازم است با آموزش و آگاهی‌بخشی، این فرهنگ در میان دانش‌آموزان و سایر اقشار جامعه گسترش یابد.

وی در پایان، آموزش نسل آینده را از الزامات ارتقای آمادگی جامعه در برابر حوادث دانست و بر ضرورت توجه به اصول ایمنی و پیشگیری در محیط‌های آموزشی و زندگی روزمره تأکید کرد.