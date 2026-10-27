به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین نکوداشت پدافند غیرعامل که در مدرسه آزادی ناحیه ۴ اهواز برگزار شد، اظهار کرد: هر فردی در ایران اسلامی دارای وظیفه و نقشی است که در این شرایط حساس باید وظیفه خود را به خوبی ایفا کند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان بیان کرد: هفته پدافند غیرعامل آن هم در شرایطی که در معرض یک جنگ تمام عیار نابرابر توسط جبهه استکباری و ایادی منطقه ای آن قرار داریم، این پیام را دارد که برای مواجهه با شرایط پیش رو باید از اعماق وجود خود به دفاع همه جانبه از کیان مرز و بوم ایران معتقد باشیم.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: روزی در این سرزمین، هم سن و سال های شما در جنگی که نوع آن فرق داشت و تکنولوژی های نوین وارد عرصه معادلات جنگی نشده بودند، دیواری تشکیل داده و برای حفاظت از کیان این مرز و بوم بدن خود را سپر کردند. پیکر مطهر خود را زیر ارابه های دشمن انداختند تا مانع تجاوز به کشور ایران شوند و اینگونه سد راه دشمنان شدند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان با بیان اینکه امروز سیمای جنگ متفاوت از دوران گذشته است افزود: در جبهه های مختلفی بر علیه ما جنگ را آغاز کردند؛ یکی جبهه رسانه ای است که دو سال گذشته مسمومیت های دانش آموزی را راه انداختند در نهایت هم چیزی به دست نیاوردند و این یک جدال رسانه ای برای مقابله با دانش آموزان بود.

حیاتی عنوان کرد: امروز مهم ترین جنگ دشمنان، جنگ رسانه ای و ترکیبی در درون کشور، محاصره دریایی و زمینی در بیرون کشور و هجوم ناجوانمردانه با پیشرفته ترین سلاح ها و تکنولوژی ها به اعماق خاک ایران زمین است.

وی ادامه داد: ابتدا باید امیدوار باشیم که به فضل الهی فاتحان روی زمین هستیم و در این نبردها هرگز شکست نمی خوریم اما امام شهید به ما آموختند این فتح الفتوح مگر با حرکت، جهاد، برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی به دست نمی آید.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان با بیان اینکه شما دانش آموزان نسلی هستید که با تلاش شبانه روزی باید آینده کشور را رقم بزنید،با اشاره به موضوع پدافند غیرعامل گفت: اگر در محوطه ای که در آن قرار داریم راه بر ما بسته شد باید راه جایگزینی برای خود پیدا کنیم، در تمام کارهای خود در پدافند غیرعامل باید به دنبال راه جایگزین مطمئن و امن برای برون رفت از شرایط مخاطره آمیز باشیم.

حیاتی گفت: امروز شاهد هستیم در حالی که ما را محاصره دریایی کردند، راه های جایگزینی پیدا کردیم تا کشور با مشکل مواجه نشود. ما را با موشک می زنند اما راه‌های جایگزینی پیدا کرده‌ایم تا ضربت خانه‌های موشکی ما آسیب نبینند و این همان پدافند غیرعامل است.

وی بیان کرد: ان‌شاءالله همه با وحدت، هم دلی و هم افزایی، هر فردی در جایگاه خود با نقشی که ایفا می‌کند، با انسجام عمومی که در کشور حاصل است، با قدرت بی‌نظیر نظام مقدس جمهوری اسلامی پیروزی را رقم می زنیم؛ در حالی که رئیس جمهور سبک سر آمریکا کشور ما را تهدید می کند روز گذشته تهران، مرکز مذاکرات دیپلماتیک کشورهای منطقه بود تا بتوانند راهی برای برون رفت از این شرایط پیدا کنند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان افزود: امروز به همت شما دانش آموزان و با قدرت حضور در میدان، جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که همه بر این باور هستند بدون حضور جمهوری اسلامی نمی‌توانند در معادلات منطقه ای ایفای نقش کنند.

حیاتی تاکید کرد: پیروز این میدان ما هستیم، خداوند متعال با ما است و دعای قائد شهید امت همراه ما است و با لشکری از شهدا به کمک ما خواهند آمد و این نبرد نابرابر با پیروزی جمهوری اسلامی به اتمام خواهد رسید و روسیاهی برای استکبار باقی می ماند.