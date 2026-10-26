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کد مطلب 6990360
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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

بقایی: آمادگی دفاعی ایران تحت تأثیر اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی نیست

بقایی: آمادگی دفاعی ایران تحت تأثیر اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی نیست

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی، تغییری در آمادگی دفاعی ایران ایجاد نمی‌کند.

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