دریافت 58 MB کد مطلب 6990360 https://mehrnews.com/x3drsr ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷ کد مطلب 6990360 فیلم سیاست فیلم سیاست ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷ بقایی: آمادگی دفاعی ایران تحت تأثیر اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی نیست بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی، تغییری در آمادگی دفاعی ایران ایجاد نمیکند. کپی شد مطالب مرتبط بقایی: هنوز پیشنهاد مشخصی از سوی اروپا برای مذاکره دریافت نکردهایم بقایی: در وضعیت جنگی هستیم و در دفاع از خود درنگ نمیکنیم روسیه: اروپا زمینه را برای تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران فراهم کرد بقایی: ایران آماده دیپلماسی است اما تسلیم خواسته یکجانبه نمیشود برچسبها ایران وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی
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