به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به تحولات دیپلماتیک اخیر، اظهار داشت: درباره منطقه و در عین حال جمهوری اسلامی ایران ما با اقتدار و هوشمندی هم اوضاع را رصد می‌کنیم و خودمان را آماده هر رویدادی کرده‌ایم.



وی درباره انتخابات کنست در اسرائیل و فضاسازی مقامات اسرائیلی مبنی بر احتمال اقدام پیشدستانه ایران برای اخلال در روند برگزاری این انتخابات عنوان کرد: فکر نمی‌کنم در آنجا انتخاباتی باشد. در آنجا رقابت است بین باندهای مختلف برای اینکه شرارت بیشتری را مرتکب شوند و مسابقه است بین افراد مختلف و مهمترین شعارشان این است که می‌توانم بیشتر از تو مرتکب جنایت و آدم کشی بشوم. برای ما فرق نمی‌کند چه کسی سکاندار رژیمی شود که سابقه اش نشان می‌دهد جز خشونت و کشتار رهاوردی برای منطقه ما نداشته است. رژیم در عملیات‌های پرچم دروغین بسیار مهارت دارد.

در اعمال حق ذاتی برای دفاع درنگ نمی‌کنیم

بقایی ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدر ایران در دفاع از ایران کوچکترین تردیدی ندارند. ما در وضعیت جنگی هستیم و حتما در اعمال حق ذاتی برای دفاع درنگ نمی‌کنیم.

جزئیات میزبانی ایران از مقامات سه کشور منطقه

سخنگوی‌وزارتخارجه در مورد میزبانی ایران از مقامات سه کشور منطقه گفت: همانطور که معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند، تهران میزبان مقام‌های کشورهای عربستان، پاکستان و ترکیه است و ابتکار این نشست در جریان سفر عاصم منیر به تهران مطرح شد .

وی افزود: اینکه کشورهای منطقه به دنبال ایجاد تامل در مورد سازوکارهای امنیت منطقه ای بر مبنای مصالح خودشان باشند امر مبارکی است. این نشست می‌تواند در راستای کارهای بیشتر باشد. ما سالهاست تاکید داریم که امنیت منطقه حز با کشورهای منطقه لحاظ نخواهد شد. قرار است در جریان دیدارهایی که این سه مقام با رییس جمهور و دبیر شورای عالی داشته باشند صحبت شود. این اولین جلسه است و باید دستور کارش مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی چنین نشستی نمی‌تواند بدون در نظر داشتن پیامدهای ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی لحاظ شود.

بازگشت آمریکا به استعمار کلاسیک

وی در مورد ادعاهای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که هم‌زمان با اظهاراتش علیه ایران و تمدن ایرانی، در آن سوی دنیا نیز خواستار همکاری کوبایی‌ها برای «تغییر مثبت» و سرنگونی دولت کوبا شده و مردم این کشور را به تماس با سازمان سیا ترغیب کرده است، گفت:ما با یک روند ارتجاعی و بازگشت به استعمار کلاسیک مواجهیم. اگر آمریکایی‌ها در دوران اوج نفوذ خود در آمریکای لاتین، دست‌کم سعی می‌کردند مخفی‌کاری کنند، اکنون صراحتاً کشورهای دیگر را به تغییر حکومت‌هایشان ترغیب می‌کنند.

بقایی ادامه داد: «تغییر مثبت» اسم رمزی برای مداخله است؛ همان چیزی که در ونزوئلا رخ داد. جنایت‌ها در حق مردم کوبا بخشی از سیاست ستیزه‌جویانه آمریکاست که صلح و امنیت بین‌المللی را در همه نقاط دنیا به خطر انداخته است.

ضرورت اعلام همبستگی با مردم کوبا

سخنگوی‌وزارت امور خارجه بیان کرد: لازم است همبستگی خود را با مردم کوبا اعلام کنیم. مردم این کشور به‌دلیل محاصره و تحریم‌های نامشروع آمریکا در شرایط دشواری قرار دارند. کوبا نه سلاح هسته‌ای دارد و نه چیز دیگری که چنین فشارهایی را توجیه کند، اما هفت دهه است که با تحریم‌های شدید آمریکا روبه‌روست.

رایزنی‌ها برای حل مشکلات مرزی با پاکستان و عراق ادامه دارد

وی در مورد بسته بودن مرزها و آخرین وضعیت آن‌ها گفت: طرف پاکستانی از همان ابتدا اعلام کرد که موضوع، فنی است و باید برخی به‌روزرسانی‌ها انجام شود. همچنین شنیده‌ایم که چند مورد اقدام تروریستی طراحی شده بود. رایزنی‌ها با پاکستان ادامه دارد و روند مثبت است. امیدواریم مشکلات فنی برطرف شود.

بقایی افزود: در رابطه با عراق نیز مقامات این کشور به‌صورت جدی پیگیر موضوع هستند. مقامات عراقی اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها علیه ایران، آثار خود را متوجه مردم عراق نیز خواهد کرد؛ بنابراین، حتماً باید مصالح دو ملت را مدنظر قرار دهیم. این موضوع صرفاً عاطفی نیست، هرچند احساس و عاطفه نیز اهمیت دارد. مقامات کشورهای همسایه و همچنین مقامات ایرانی با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنند و مشکلات حل خواهد شد.

تایید سفر هیأت قطری به تهران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی، با تأیید سفر هیأت قطری به تهران، گفت: این امر غیرمعمولی نیست و در شرایطی که منطقه درگیر تنش است، طبیعی است که کشورهای منطقه برای انتقال پیام و طرح پیشنهادهای احتمالی تلاش کنند. این سفر یکی از سفرهایی بود که طی سه تا چهار هفته گذشته انجام شد و قطر نیز تلاش کرد مواضع و نکات موردنظر خود را در این زمینه مطرح کند. این سفر هم ماهیت دوجانبه داشت و هم در چارچوب میانجی‌گری انجام شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تهدیدات پیرامونی علیه ایران تصریح کرد: کسانی که باید این تهدیدات را با دقت رصد کنند، حتماً این کار را انجام می‌دهند و اقدامات لازم را نیز در دستور کار دارند. گزارش‌ها را شنیده‌ایم و در دوران دفاع ۴۰روزه، هر جا شرارتی متوجه ایران بوده، نیروهای ایرانی قاطعانه دفاع کرده‌اند و در آینده نیز همین‌گونه خواهد بود.

سمرقند و بخارا بخشی از میراث مشترک تمدنی ایران هستند

وی در مورد سفر مارکو روبیو به ازبکستان و انتشار تصاویر او در سمرقند و بخارا گفت: پیوند ایران و ازبکستان مربوط به دیروز و امروز نیست. سمرقند و بخارا بخشی از میراث مشترک تمدنی ایران با سایر کشورها هستند و ما به این میراث مشترک افتخار می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در اتفاقی که رخ داد، مخاطب برخی از دوستان ما در سفارتخانه‌ها، طرف آمریکایی بود. یادآوری تندخویی‌های آمریکا در قبال تمدن و تاریخ ایران، در عمل، چقدر نچسب است.

وی تأکید کرد: میراث مشترک ایران و کشورهای منطقه در جای‌جای این منطقه قابل مشاهده است. ما برای روابط خود با ازبکستان ارزش بسیاری قائلیم. داشته‌های مشترک ما در سرزمین‌های مختلف، مبنایی برای تداوم و تقویت روابط دوستانه میان ملت‌هاست.

ناامن‌سازی تنگه هرمز از عوامل افزایش قیمت نفت است

سخنگوی وزارت امور خارجه شدر مورد ادعاهای ترامپ درباره ایران افزود: پیش‌تر هم عرض کردم که آنچه برای ما اهمیت دارد، صیانت از منافع ملی ایران است. علت افزایش قیمت نفت، خود آمریکایی‌ها هستند که باعث ناامن شدن تنگه هرمز شده‌اند. چند ماه گذشته، ترامپ اعلام کرد که رفتارش مانند دزدان دریایی است.

بقایی ادامه داد: در رابطه با سایر ادعاهای آن‌ها نیز جای تعجب چندانی نیست. درباره میناب هم می‌گویند آن جنایت کار هوش مصنوعی بوده است. آنچه واقعیت دارد، در منطقه و جهان، خود را بر توهمات و ادعاهای بی‌اساس تحمیل می‌کند.

نیروهای مسلح ایران با آمادگی کامل به هرگونه تجاوز نظامی پاسخ می‌دهند

اسماعیل بقائی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام‌های ایران علیه دیتاسنترهای کشورهای منطقه گفت: اینکه در مواجهه با هرگونه تجاوز نظامی چگونه برخورد خواهیم کرد، در تخصص من نیست و نمی‌توانم درباره آن اظهارنظر کنم. نیروهای مسلح ما با آمادگی کامل نشان خواهند داد که چگونه دشمن را حیرت‌زده می‌کنند. تجاربی که در هشت ماه گذشته کسب شده است، در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ما در پاسخ‌های دفاعی خود، برخلاف طرف مقابل که هیچ تمایزی میان اهداف نظامی و غیرنظامی قائل نبوده است، این تفکیک را رعایت کرده‌ایم. در مورد تعیین اهداف نیز افراد ذی‌صلاح تصمیم خواهند گرفت.

ایران هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات باراک اوباما مبنی بر اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته است، افزود: اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته، یک واقعیت است. ایران هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و این بخشی از واقعیت دو دهه اخیر است.

وی ادامه داد: ایران در مذاکرات شرکت کرد و معاهده‌ای را امضا کرد، اما آمریکا بدون هیچ دلیلی از آن خارج شد. افکار عمومی آمریکا باید از این واقعیت‌ها مطلع شود.

بقائی تصریح کرد: هیئت حاکمه آمریکا دروغی را به ایران نسبت داد و همان را مبنای تجاوز قرار داد. در طول تاریخ، کمتر سابقه داشته است که دروغی را مبنای تهدید علیه صلح بین‌المللی قرار دهند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد اتفاقات در کشورهای اروپایی و افزایش اعتراضات گفت: متأسفیم که حقوق بشر به ابزاری تبدیل شده است که هر جا لازم بدانند، از آن استفاده می‌کنند. اتفاقاتی که در کشورهای اروپایی رخ می‌دهد، آشکارا نقض حقوق بشر است. استفاده بیش از حد از خشونت و محدودیت در اعمال حقوق مردم، هیچ‌کدام با تعهدات دولت‌های فرانسه، بلژیک و ایتالیا سازگار نیست.

وی افزود: دیروز سفیر ایتالیا احضار شد و نگرانی خود را به وی ابلاغ کردیم. پیش از این نیز سفیر فرانسه احضار شده بود. شاهد بودیم که مشکلات را به مسئله سوخت منتسب کردند؛ اگر چنین است، باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.

بقائی ادامه داد: اروپایی‌ها در ناامن‌سازی تنگه هرمز و خلیج فارس همراهی کردند. هنوز درباره اعترافات صریح مارک روته، دبیرکل ناتو، مبنی بر مشارکت در تدارک حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پاسخی به ما داده نشده است.

درباره وضعیت خلبانان ایرانی در قطر همچنان در ارتباط با ستاد کل هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات ستاد کل مبنی بر زنده بودن خلبانان ایرانی در قطر گفت: نکته دقیقی است؛ مادامی که شواهدی دال بر شهادت قهرمانان وطن نداشته باشیم یا اطلاعات دقیقی به ما ارائه نشود، موضوع همچنان محل سؤال است. هیئت فنی به آنجا رفت و ما همچنان در ارتباط نزدیک با ستاد کل هستیم.

آمریکا مذاکره را با دیکته کردن اشتباه می‌گیرد

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد افزایش سطح تهدیدات میان ایران و آمریکا و برگزاری نشست‌ها گفت: طرف آمریکایی در مذاکره جدی نیست. آمریکا در دو سال گذشته نشان داده است که مذاکره را با دیکته کردن اشتباه می‌گیرد و مدام دروغی را تکرار می‌کند.

وی افزود: یادمان نرود که تنها نیم ساعت پیش از تجاوز نظامی در ۲۳ خرداد سال گذشته، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که همه دولت را مأمور کرده است تا برای انجام مذاکره با دولت ایران اقدام کنند. اسم این رویکرد را چه می‌گذارید؟ آیا در این رفتار حسن نیتی می‌بینید؟

بقائی تأکید کرد: ما هیچ‌وقت پنجره دیپلماسی را نبستیم. در عمل نیز این موضوع را نشان دادیم و در سال ۲۰۱۵ وارد معاهده‌ای شدیم که طی سه تا چهار سال پس از آن، بدون خدشه به آن پایبند بودیم؛ این آمریکا بود که آن را نقض کرد. یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را اوباما و بایدن امضا نکرده بودند؟

ایران هم در دفاع از خود قاطع است و هم در دیپلماسی جدی

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: کشوری مسئولیت‌پذیرتر از ایران پیدا کنید که با وجود همه این موارد، همچنان درِ دیپلماسی را باز نگه دارد. ما همان‌طور که در دفاع از خود قاطعانه و جدی عمل کردیم، در دیپلماسی نیز جدی هستیم.

وی تصریح کرد: مردم ایران صاحب منطق و تجربه در دیپلماسی هستند و از هوش مذاکراتی برخوردارند؛ اما طرف مقابل هنوز به این جمع‌بندی نرسیده است که وقتی از دیپلماسی صحبت می‌کند، باید به الزامات آن پایبند باشد.

بقائی خاطرنشان کرد: دیپلماسی یعنی مجموعه‌ای از داده‌ها و ستانده‌ها. نمی‌توان از یک رژیم سرکش حمایت کرد و سپس گفت ایران جدی نیست؛ در حالی که ایران در دیپلماسی جدی است و در دفاع از خود نیز تردیدی به راه نمی‌دهد.

تکرار یک دروغ، آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به ادعای دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای گفت: مسئله این است که ما راست می‌گوییم و طرف مقابل دروغ می‌گوید. طرف مقابل دروغی را جعل کرده و مدام درباره آن تبلیغ می‌کند؛ اما تکرار یک دروغ باعث تبدیل شدن آن به حقیقت نمی‌شود.

بقائی در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با حجاب در جمهوری آذربایجان گفت: موضع ما همان موضع رسمی است که هفته گذشته اعلام کردم.

پیشنهاد خاصی از مقامات اروپایی دریافت نکرده‌ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد اروپا برای مذاکره اظهار کرد: ما پیشنهاد خاصی از طرف مقامات اروپایی دریافت نکرده‌ایم.

سفر پزشکیان به مسکو انجام خواهد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به مسکو گفت: این سفر انجام خواهد شد و سفر مهمی است؛ چراکه از یک سو فرصتی برای رایزنی میان کشورهای تأمین‌کننده انرژی، به‌ویژه گاز، فراهم می‌کند و از سوی دیگر، رئیس‌جمهور با همتایان خود از کشورهای شرکت‌کننده دیدار خواهد داشت.

وی افزود: نکته‌ای که آقای عراقچی بیان کردند، موضوعی است که از مدت‌ها قبل در جریان بوده است. در این نشست، همکاران ما از وزارت نفت نیز شرکت خواهند کرد.

بقایی در مورد نتایج انتخابات برزیل گفت: من به مردم برزیل و رئیس‌جمهور منتخب تبریک می‌گویم. انتخابات در برزیل بسیار مهم بود و به انتخاب و تصمیم دولت‌ها احترام می‌گذاریم. مردم برزیل نشان دادند که تسلیم فشارهای ناروا نمی‌شوند و آنچه را که به مصلحت خود می‌دانند، انتخاب می‌کنند.

یمن و تأثیر آن بر منطقه

سخنگوی وزارت خارجه در مورد مسائل یمن و تأثیرات آن بر منطقه بیان کرد: امنیت منطقه و کل غرب آسیا به هم مرتبط است و در این تردیدی نیست. ناامنی در یک منطقه می‌تواند خود را در مناطق دیگر نشان دهد، اما مسئله یمن و عربستان باید بین خودشان حل شود و آمادگی خود را برای کمک نیز اعلام کرده‌ایم. تأکید کردیم که رویکرد نظامی مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند و موجب خسارات فراوان خواهد شد. امیدواریم عربستان در مسیر حل‌وفصل گام بردارد.

وی درباره تأکید ایران بر برگزاری نشست منطقه‌ای تصریح کرد: قرار نیست با برگزار نشدن یک نشست، مواضع اصولی خود را تعدیل کنیم. موضع ما این است که کشورها باید در راستای تأمین امنیت مشترک گام بردارند و امیدواریم نشست امروز در تهران مقدمه‌ای برای همین مسیر باشد. این موضوع را مدام با کشورها مطرح می‌کنیم.

برخورد با معترضان در آلبانی

بقائی در مورد برخورد با معترضان در آلبانی گفت: تمایل چندانی ندارم در خصوص چنین موضوعاتی که فرافکنی یکی از اعضای هیئت حاکمه آلبانی است، صحبت کنم. منشأ اعتراضات مردم آلبانی را می‌دانیم؛ مخالفت آنها با فساد، سوءمدیریت و واگذاری زمین‌های مرغوب کشورشان به بنگاه‌داران خارجی است. اینکه ایران و روسیه را به دخالت در این موضوع متهم می‌کنند، به این معناست که ایران و روسیه مخالف فساد در این کشور هستند! توهین‌آمیز است که مردم خود را متهم کنید. باید تجدیدنظر کنند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره لفاظی‌های نتانیاهو اظهار کرد: این رجزخوانی‌های بی‌حاصل نشانه استیصال است و هیچ اقتداری در این تهدیدهای بی‌حاصل وجود ندارد.

وی درباره انتخابات پارلمانی صربستان گفت: ما به انتخاب و نظر مردم هر کشوری در تعیین نوع حکومتشان احترام می‌گذاریم.

قیمت نفت و مذاکره

وی در پایان درباره تأثیر قیمت نفت بر مذاکره گفت: این‌طور نیست؛ چنین معادله چندوجهی را نباید تک‌علتی دید. آنچه برای ما مهم است، تأمین منافع ایران است. مطلقاً برای ما مهم نیست که قیمت نفت را نگاه کنیم و بعد از مذاکره صحبت کنیم. قرار نیست دیپلماسی را به خاطر یک عامل متوقف کنیم؛ هرگاه منافع کشور اقتضا کند، عمل می‌کنیم. این را هم در نظر داشته باشید که تصمیم در این خصوص اجماعی است و تک‌بعدی نیست.