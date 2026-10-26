رقابت ۲۰۰ سرباز کرمانی در ۱۲ رشته مهارتی؛ تبدیل سربازی به فرصت اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حسین‌خانی، ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه سپاه استان کرمان به خبرنگاران گفت: این مسابقات در چهارمین دوره خود و در سطح استان کرمان در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود که هم‌ اکنون در مرحله شهرستانی هستیم.

وی با اشاره به حضور شرکت‌کنندگان در ۱۲ رشته مختلف از جمله ساختمان، نصب دوربین، هنری و تعمیرات افزود: در این مرحله از هر رشته سه نفر انتخاب می‌شوند و برگزیدگان به مراحل استانی و سپس کشوری راه خواهند یافت.

معاون اجرایی سپاه ثارالله کرمان هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را ارتقای مهارت و کمک به جوانان عنوان کرد و گفت: تلاش داریم سربازان وظیفه در مدت خدمت خود فن و حرفه‌ای را بیاموزند تا پس از پایان خدمت، حداقل شغلی در آستین داشته باشند و این امر در مقابله با بیکاری مؤثر خواهد بود.

همکاری فنی و حرفه‌ای در برگزاری مسابقات

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان نیز در این مراسم با تقدیر از همکاری سپاه در برگزاری مسابقات گفت: امروز میزبان چهارمین دوره مسابقات رده‌های مختلف سپاه در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان هستیم.

افشین شهرکی، با بیان اینکه این رقابت‌ها با حضور ۲۰۰ نفر در مرحله شهرستانی آغاز شده است، افزود: برندگان ۱۲ رشته مشخص خواهند شد و نفرات برتر به مسابقات کشوری رده‌های مختلف نیروهای نظامی اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به کسب مقامات خوب استان کرمان در دوره قبلی مسابقات تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، علاوه بر رقابت سالم، انتقال فرهنگ کار، کارآفرینی و مهارت به جوانان و سربازان وظیفه است تا آنان به یادگیری رشته‌های مهارتی ترغیب شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان خاطرنشان کرد: ایجاد شور و نشاط در دوره خدمت سربازی و کسب کارت مهارت برای ورود به بازار کار پس از پایان خدمت از دیگر اهداف برگزارکنندگان این مسابقات است.

وی با اشاره به فعالیت‌های این اداره کل در حوزه مهارت‌آموزی گفت: فنی و حرفه‌ای کشور ۱۹ گروه هدف از جمله سربازان وظیفه، دانشجویان، صنایع، زندانیان، زنان سرپرست خانوار، روستاییان و عشایر را آموزش می‌دهد که در استان کرمان ۲۲ مرکز آموزشی فعال و ۲۸۰۰ آموزشگاه بخش خصوصی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

شهرکی، افزود: تفاهم نامه‌های مختلفی با دستگاه‌های اجرایی و صنایع منعقد شده تا نیازسنجی واقعی مشاغل انجام و آموزش‌های متناسب ارائه شود تا فرد آموزش‌دیده بتواند به راحتی وارد بازار کار شود.

وی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مهارت‌محور در جهان امروز اظهار امیدواری کرد که فرهنگ کار و مهارت‌آموزی در بین خانواده‌ها و نسل جدید بیش از پیش تداوم یابد.