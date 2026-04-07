۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

لزوم سرمایه گذاری مناسب برای آموزش های فنی و حرفه ای در کرمان

لزوم سرمایه گذاری مناسب برای آموزش های فنی و حرفه ای در کرمان

کرمان- استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی گفت: استان کرمان باید در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با نخبگان مهارتی و خانواده مهارت استان کرمان گفت: ظرفیت‌های استان کرمان در بخش‌های مختلف مانند معدن، صنعت، کشاورزی، هوش مصنوعی و خودروسازی بی‌نظیر است و این ظرفیت‌ها باید به درستی مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: استان کرمان در زمینه خودرو و خودروسازی فرصت‌های فراوانی برای شکوفایی استعدادهای جوانان دارد.

استاندار کرمان ادامه داد: کاربرد مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در زمینه‌هایی همچون خودرو، که حوزه‌ای وسیع و متنوع است؛ می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و اشتغال برای جوانان استان باشد.

وی همچنین به همکاری‌های مثمرثمر با بخش خصوصی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در حوزه‌های صنعت و معدن اشاره کرده و افزود: این همکاری‌ها می‌تواند در جذب نیروهای ماهر و آموزش کارکنان در راستای توسعه استان موثر باشد.

طالبی، بر ظرفیت‌های استان کرمان در زمینه‌های نوین مانند هوش مصنوعی و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: استان کرمان قادر است در زمینه‌های نوین اقتصادی، با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نقشی برجسته ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری‌های همه‌جانبه و استفاده از ظرفیت‌های فنی و حرفه‌ای، استان کرمان در مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای، رشد و ارتقای صنعت، معدن و کشاورزی و جلوداری در حوزه‌های نوین اقتصادی گام‌های مؤثری بردارد.

