به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، در شورای مهارتآموزی استان کرمان، توسعه مهارت را حلقه مفقوده تحقق شعار سال و بهویژه در بخش «سرمایهگذاری برای تولید» دانست و گفت: برنامهریزی برای مهارتآموزی باید ناظر به نیاز واقعی بازار کار و مسیرهای توسعه اقتصادی کرمان باشد.
وی با تأکید بر اینکه مهارتآموزی باید متناسب با مزیتهای اقتصادی استان تعریف و اجرا شود، افزود: یکی از پیامدهای جدی کمتوجهی به مهارت، افزایش بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی است؛ در حالی که با آموزشهای کاربردی و هدفمند میتوان فاصله میان دانشگاه و بازار کار را کاهش داد.
سالاری، ادامه داد: «کرمان ۱۴۱۰» باید استانی پیشرو در تربیت نیروی انسانی ماهر باشد و این هدف با همافزایی دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و بخش خصوصی قابل تحقق است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه رقابت امروز استانها برای جذب سرمایهگذاری بیش از آنکه بر سر منابع مالی باشد، بر سر نیروی انسانی ماهر است، اظهار کرد: هرجا مهارت وجود داشته باشد، سرمایه نیز به همان سمت حرکت میکند و هرجا مهارت نباشد، حتی بهترین مشوقهای اقتصادی اثرگذاری محدودی خواهند داشت
وی توسعه مهارت را پیشنیاز جذب سرمایهگذاری و جهش تولید در استان کرمان دانست و خواستار تقویت سازوکارهای مهارتآموزی برای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد کرمان شد.
نظر شما