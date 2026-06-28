به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از هنرستان کشاورزی شهرستان کهنوج اظهار داشت: توسعه متوازن رشتههای مهارتی و فنیوحرفهای از برنامههای تکلیفی آموزش و پرورش است و در این مسیر، هنرستانهای کشاورزی به دلیل نقش مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و مهارت محور، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
وی افزود: توسعه آموزشهای مهارتی باید بر اساس ظرفیتها، مزیتهای نسبی و نیازهای هر منطقه برنامهریزی شود تا هنرجویان علاوه بر کسب مهارتهای تخصصی، آمادگی لازم برای ورود به بازار کار و مشارکت در توسعه اقتصادی منطقه را داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای آموزشی، تجهیز کارگاهها و مزارع آموزشی و حمایت از هنرستانهای کشاورزی تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در آموزشهای فنیوحرفهای و مهارتی، سرمایهگذاری برای آینده تولید، اشتغال و توسعه پایدار کشور است.
گفتنی است در این بازدید با پیگیریهای منصور شکراللهی نماینده مردم ۶ شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، قول تخصیص اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان برای اجرای طرح آبیاری قطرهای باغها و اراضی کشاورزی هنرستان داده شد که این اعتبار در صورت تخصیص، با هدف جلوگیری از هدررفت آب، افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی و تقویت زیرساختهای آموزشی و مهارتی هنرستان کشاورزی کهنوج هزینه می شود.
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