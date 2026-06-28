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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

توسعه رشته‌های مهارتی؛ اولویت راهبردی آموزش و پرورش استان کرمان است

توسعه رشته‌های مهارتی؛ اولویت راهبردی آموزش و پرورش استان کرمان است

کهنوج- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: توسعه متوازن رشته‌های مهارتی از برنامه‌های راهبردی آموزش و پرورش این استان است و در این مسیر هنرستان های کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرح‌بخش، بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از هنرستان کشاورزی شهرستان کهنوج اظهار داشت: توسعه متوازن رشته‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای از برنامه‌های تکلیفی آموزش و پرورش است و در این مسیر، هنرستان‌های کشاورزی به دلیل نقش مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و مهارت‌ محور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

وی افزود: توسعه آموزش‌های مهارتی باید بر اساس ظرفیت‌ها، مزیت‌های نسبی و نیازهای هر منطقه برنامه‌ریزی شود تا هنرجویان علاوه بر کسب مهارت‌های تخصصی، آمادگی لازم برای ورود به بازار کار و مشارکت در توسعه اقتصادی منطقه را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی، تجهیز کارگاه‌ها و مزارع آموزشی و حمایت از هنرستان‌های کشاورزی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، سرمایه‌گذاری برای آینده تولید، اشتغال و توسعه پایدار کشور است.

گفتنی است در این بازدید با پیگیری‌های منصور شکراللهی نماینده مردم ۶ شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، قول تخصیص اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان برای اجرای طرح آبیاری قطره‌ای باغ‌ها و اراضی کشاورزی هنرستان داده شد که این اعتبار در صورت تخصیص، با هدف جلوگیری از هدررفت آب، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی هنرستان کشاورزی کهنوج هزینه می شود.

کد مطلب 6873553

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    نظرات

    • IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اقای مدیر کل اموزش وپرورش کرمان شما پیشنهادی به وزیر اموزش پرورش بدهید دانش اموزان خواستار تغییر فرجه های امتحان نهایی رو دارند واقعا در این فرجه های کم نمی توانند دروسشان رو دوره کنند در این فواصل زمانی کم ،اگر حتما باید سر این تاریخ تمام کنند حداقل درس هویت و سلامت رو از نهایی حذف کنند و ۴ روز رو پخش کنند بین امتحانات

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