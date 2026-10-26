به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر بعد از ظهر دوشنبه دردر دیدار با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، روند پیشرفت پروژه‌های آموزشی در حال ساخت و راهکارهای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی مدارس را بررسی کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر، در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مجموعه نوسازی مدارس، توسعه فضاهای آموزشی و استانداردسازی تجهیزات مدارس را از الزامات تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دانست و اظهار کرد: همکاری میان آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های یادگیری مطلوب‌تر برای دانش‌آموزان استان است.

وی افزود: توسعه متوازن فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است و برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و تأمین به‌موقع اعتبارات ملی و استانی می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری از مدارس جدید داشته باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر با اشاره به اهمیت تأمین فضاهای آموزشی استاندارد بیان کرد: اجرای به‌موقع طرح‌های عمرانی و تأمین تجهیزات موردنیاز مدارس، زمینه مناسبی برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پاسخ‌گویی به نیازهای دانش‌آموزان در نقاط مختلف استان فراهم می‌کند.

پیگیری تکمیل پروژه‌های آموزشی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های آموزشی در شهرستان‌ها و مناطق استان با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات تخصیصی و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و با رعایت استانداردهای فنی دنبال می‌شود.

ابراهیم احمدی افزود: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با بررسی مستمر روند پیشرفت پروژه‌ها و هماهنگی با مجموعه آموزش‌وپرورش، برای ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها، تأمین تجهیزات موردنیاز و آماده‌سازی فضاهای آموزشی استاندارد تلاش می‌کند.

این نشست با بررسی راهکارهای تکمیل طرح‌های آموزشی، تجهیز مدارس جدید و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها به پایان رسید؛ اقداماتی که می‌تواند زمینه توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای فرصت‌های یادگیری دانش‌آموزان در استان بوشهر را فراهم کند.