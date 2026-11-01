به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش و سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، همزمان با افتتاح ۳۲۱۰ امین مدرسه برکت در شهرستان خانمیرزا استان چهارمحال‌وبختیاری، بر توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و توجه ویژه به مناطق محروم و کم‌برخوردار تأکید شد.

وزیر آموزش و پرورش در این نشست مشترک ضمن قدردانی از اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه مدرسه‌سازی، این اقدام را از ماندگارترین خدمات اجتماعی و عمرانی این مجموعه در مناطق مختلف کشور دانست.

کاظمی با اشاره به اهمیت مدرسه‌سازی در مناطق روستایی و دورافتاده، اظهار کرد: آثار و برکات ساخت مدرسه، فراتر از ایجاد یک فضای فیزیکی برای آموزش است؛ چراکه مدرسه می‌تواند زمینه‌ساز تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک منطقه باشد و مسیر پیشرفت و تعالی نسل‌های آینده را هموار کند.

وی با تأکید بر این‌که ثمرات مدرسه‌سازی را باید در آینده دانش‌آموزان و دستاوردهای علمی آنان جست‌وجو کرد، خاطرنشان کرد: امروز افتخار نظام آموزشی کشور این است که استعدادهای درخشان و مدال‌آوران المپیادهای علمی از مناطق روستایی و کم‌برخوردار برخاسته‌اند؛ موضوعی که اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه فضاهای آموزشی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور، از بازگشت مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش، احداث فضاهای جدید آموزشی و همراهی این مجموعه در ارتقای امکانات مدارس قدردانی کرد.

عبور از مدرسه‌سازی به سمت کیفیت‌بخشی آموزشی

کاظمی با تأکید بر ضرورت حرکت از توسعه فضاهای آموزشی به سمت ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، ورود ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به حوزه کیفیت‌بخشی را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: کیفیت آموزش تنها به ساخت مدرسه و تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه توانمندسازی معلمان، تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان، تجهیز کتابخانه‌های کلاسی و ارائه خدمات مشاوره‌ای نیز از مؤلفه‌های اساسی آن است.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در این حوزه، از اجرای طرح‌هایی نظیر تأمین ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار، تهیه ۱۵ هزار بسته معلمانه، آموزش و توانمندسازی ۳۵ هزار معلم و تجهیز کتابخانه‌های کلاسی به‌عنوان اقداماتی مؤثر در تکمیل زنجیره کیفیت‌بخشی آموزشی یاد کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه آموزش‌های مهارتی را از اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و با اشاره به ضرورت پیوند آموزش با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های نظری، مهارت‌های کاربردی و مورد نیاز زندگی و اشتغال را نیز فرا بگیرند.

وی با تأکید بر رویکرد «هر دانش‌آموز، یک مهارت»، افزود: توسعه هنرستان‌ها، گسترش مراکز مهارتی و تقویت آموزش‌های عملی می‌تواند از شکل‌گیری جمعیت فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت جلوگیری کند و زمینه ورود مؤثرتر نسل جوان به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد.

کاظمی همچنین نقش ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در توسعه و تکمیل مدارس تولید مهارت را مهم ارزیابی کرد و خواستار استمرار همکاری‌ها در این زمینه شد.

تأکید بر عدالت آموزشی و حمایت هدفمند از مناطق محروم

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، با اشاره به ضرورت کاهش فاصله سرانه فضاهای آموزشی در مناطق مختلف کشور، بر تمرکز بیشتر بر مناطق دارای محرومیت زیرساختی تأکید کرد.

وی ساماندهی مدارس کانکسی، حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، تقویت مدارس شبانه‌روزی و عشایری و توسعه امکانات آموزشی در مناطق کم‌برخوردار را از جمله محورهایی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی مشترک و حمایت هدفمند هستند.

کاظمی همچنین به ضرورت توجه ویژه به فضاهای آموزشی در مناطق حاشیه‌ای و پرتراکم شهری اشاره کرد و افزود: برخی مناطق با جمعیت بالای دانش‌آموزی، با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه‌اند و لازم است این نیازها در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.

وی همچنین توسعه فضاهای ورزشی در مدارس روستایی، ایجاد زمین‌های چمن و فراهم‌کردن امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم و همچنین هوشمندسازی مدارس و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی تأکید کرد.

مدرسه‌سازی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده ایران

کاظمی با قدردانی از همراهی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)و مجموعه بنیاد برکت، مدرسه‌سازی را اقدامی ماندگار و اثرگذار در مسیر توسعه کشور دانست و بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها در حوزه عدالت آموزشی، توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت یادگیری تأکید کرد.

در این مراسم، پس از سخنان وزیر آموزش‌وپرورش و ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، ۳۲۱۰ ٱمین مدرسه برکت در شهرستان خانمیرزا در استان چهارمحال بختیاری افتتاح شد.

افتتاح این مدرسه، گامی دیگر در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و گسترش فرصت‌های برابر یادگیری برای دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود؛ مسیری که هدف نهایی آن، فراهم‌کردن بستری شایسته برای رشد استعدادها و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای نسل آینده ایران است.