افتتاح ۲۸ پروژه آموزشی با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸ پروژه آموزشی با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه ۲۲ مهرماه، در نشست فعالان اقتصادی با محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، به‌صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد. اجرای این طرح‌ها بر عهده اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی بوده است.

از مجموع ۲۸ پروژه افتتاح‌شده، پنج پروژه به جایگزینی مدارس کانکسی اختصاص دارد و سایر طرح‌ها در حوزه تکمیل، تخریب و بازسازی و بهسازی فضاهای آموزشی اجرا شده‌اند.

این مجموعه با زیربنای ۱۵ هزار و ۵۰ مترمربع، از سال ۱۴۰۳ در نقاط مختلف استان اجرا شده و در طراحی و ساخت آن، استفاده از سازه‌های ایمن، مصالح نوین و رعایت دستورالعمل‌های فنی مورد توجه قرار گرفته است.

تأمین اعتبار با مشارکت دولت و خیرین

اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی این پروژه‌ها از محل اعتبارات دولتی، کمک‌های خیرین مدرسه‌ساز و مشارکت‌های مردمی تأمین شده است. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، ۳۵ درصد اعتبار اجرای این طرح‌ها با مشارکت خیرین فراهم شده است.

مشارکت خیرین در ساخت و توسعه مدارس، علاوه بر کمک به تأمین منابع مالی، زمینه همراهی بیشتر مردم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پاسخ‌گویی به نیازهای مناطق مختلف استان را فراهم می‌کند.

افزایش سرانه فضای آموزشی آذربایجان شرقی از ۵.۷۰ به ۵.۷۴ مترمربع، از اهداف اعلام‌شده برای اجرای این مجموعه پروژه‌هاست. این طرح‌ها همچنین با رویکرد توسعه عدالت آموزشی، کاهش محرومیت و بهبود دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی مناسب اجرا شده‌اند.

جایگزینی مدارس کانکسی و بهسازی و نوسازی مدارس موجود، بخشی از نیازهای زیرساختی آموزش‌وپرورش استان را پوشش می‌دهد و می‌تواند به ارتقای کیفیت محیط یادگیری و فراهم‌شدن شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان کمک کند.

توسعه فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان، گسترش مشارکت‌های عمومی و فراهم‌کردن زمینه رشد فرهنگی و آموزشی از دیگر اهداف این پروژه‌ها عنوان شده است. همچنین کاهش محرومیت در مناطق مختلف می‌تواند در کاهش مهاجرت به کلان‌شهرها نقش داشته باشد.

افتتاح این ۲۸ پروژه، بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های آموزشی آذربایجان شرقی در جریان بیست‌ودومین سفر استانی دولت است.