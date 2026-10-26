فرماندار سمنان: آماده پذیرش ۲۰ هزار دانشجوی خارجی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه سمنان در سالن اجتماعات این مجموعه از آمادگی شهرستان در راستای پذیرش دانشجوی خارجی و تقویت بخش بین الملل دانشگاه سمنان به عنوان یک رویکرد یاد کرد و بیان داشت: آمادگی کامل برای این موضوع وجود دارد.

وی با بیان اینکه زیرساخت ها و ظرفیت های مناسب برای این امر وجود دارد، افزود: آمادگی داریم ظرفیت پذیرش دانشجوی بین‌الملل در سمنان را حتی تا سقف ۲۰ هزار نفر افزایش دهیم

فرماندار سمنان با بیان اینکه ین موضوع طی بازدید مقامات ارشد وزارت علوم نیز مطرح شده است، تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم شاهد افزایش ظرفیت های دانشجویان بین الملل در سمنان به زودی باشیم.

صمیمیان با اشاره به اینکه در تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه نیز بر تقویت ظرفیت های جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه های کشور تاکید شده است، گفت: ین موضوع طی بازدید مقامات ارشد وزارت علوم نیز مطرح شده است.

وی با بیان اینکه استان سمنان میزان هشت هزار دانشجوی خارجی است، گفت: شش هزار و ۵۰۰ دانشجو از این بین در دانشگاه های سمنان و علوم پزشکی سمنان تحصیل می کنند.

فرماندار سمنان با بیان اینکه گسترش پذیرش دانشجویان خارجی راهبرد ما در شهرستان خواهد بود، گفت: امکانات و ظرفیت های خوبی در این زمینه وجود دارد.

صمیمیان در ادامه با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های اسکان دانشجویان یکی از اصلی‌ترین مطالبات حوزه آموزش عالی شهرستان سمنان است، تاکید کرد: مسئولان وزارت علوم به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.