توسعه فرودگاه سمنان تسهیل کننده حضور دانشجویان خارجی در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید و دیدار با رئیس دانشگاه سمنان توسعه فرودگاه این شهرستان را از موضوعات مهم و اولویت دار سمنان برشمرد و ادامه داد: فعال سازی این ظرفیت در ارتباط مستقیم با دانشگاه سمنان نیز خواهد بود.

وی توضیح داد: تقویت زیرساخت های هوایی زمینه تسهیل تردد دانشجویان و اساتید خارجی را در دانشگاه سمنان فراهم کرده و باعث ارتقا جایگاه علمی و بین المللی آن می شود.

فرماندار سمنان راه اندازی پروازهای منظم داخلی و بین المللی را ضرورت برای مرکز استان معرفی کرد و افزود: با استقرار این پروازها به ویژه مسیر عتبات عالیات و کشور عراق توسعه منطقه رقم خواهد خورد.

صمیمیان بهره گیری دانشجویان خارجی و بین المللی از ظرفیت فرودگاه سمنان را منتهی به تقویت زیرساخت های دانشگاهی و حمل و نقل دانست و افزود: این دو مجموعه می توانند در توسعه یکدیگر نقش آفرین باشند.

وی مهمترین موضوع در فرودگاه سمنان را تکمیل مخزن سوخت و تجهیزات هندلینگ فرودگاهی برشمرد و افزود: با همراهی شهرداری، استانداری و شرکت نفت این موضوعات در حال پیگیری است.