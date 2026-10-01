راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشجویان خارجی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در نشست بررسی شیوه‌نامه تعامل و ارائه خدمات به دانشجویان بین‌المللی در فرمانداری سمنان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کشور برای جذب دانشجویان خارجی بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های شهرستان، موضوعات مرتبط با پذیرش، اسکان، خدمات فرهنگی و اجتماعی، حمل‌ونقل و گردشگری دانشجویان بین‌الملل تاکید کرد.

وی گفت: باید یک چارچوب مشخص برای ارائه خدمات به این دانشجویان تدوین شود تا فرآیند پذیرش تا استقرار و ارائه خدمات، منسجم و قابل پیگیری باشد.

فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی سمنان، افزود: دانشجویان بین‌الملل علاوه بر ظرفیت علمی، می‌توانند سفیران فرهنگی و گردشگری شهر باشند و حضور آنان در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، به معرفی ظرفیت‌های شهرستان در سطح بین‌المللی کمک می‌کند.

صمیمیان با اشاره به ضرورت توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: دانشجویان خارجی باید از ابتدای ورود با قوانین، آداب، فرهنگ و حساسیت‌های اجتماعی جامعه میزبان آشنا شوند و دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط نیز برای این موضوع برنامه مشخص داشته باشند.

وی ساماندهی وضعیت خوابگاه‌ها و محل اقامت دانشجویان بین‌الملل را از موضوعات مهم دانست و افزود: در کنار جذب دانشجو، باید برای اسکان مناسب، نظارت بر محل اقامت و ضوابط رفت‌وآمد آنان نیز برنامه‌ریزی شود تا خدمات ارائه‌شده متناسب با نیازهای این گروه باشد.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت تقویت خدمات رفاهی و حمل‌ونقل، گفت: ظرفیت فرودگاه سمنان و همچنین ظرفیت‌های گردشگری شهرستان می‌تواند در ارائه خدمات بهتر به دانشجویان بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد و باید برای آشنایی آنان با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری سمنان برنامه‌ریزی شود.

صمیمیان ایجاد «پنجره واحد خدمات دانشجویان بین‌الملل» را یکی از پیشنهادهای قابل بررسی عنوان کرد و افزود: فرآیند پذیرش، بررسی مدارک، ارزیابی صلاحیت‌ها، بیمه، اسکان و خدمات فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در یک مسیر مشخص و منسجم دنبال شود تا دانشجو و دانشگاه با فرآیندهای متعدد و پراکنده مواجه نباشند.