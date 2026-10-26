https://mehrnews.com/x3drDD ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴ کد مطلب 6990811 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴ گفتگوی جواد قارایی در بازار خوراک و اغذیه با مردم زاهدان زاهدان - جواد قارایی، مجری و ایرانگرد به بازار خوراک و اغذیه زاهدان رفت و با مردم و کسبه این محل گفتگو کرد. دریافت 15 MB کد مطلب 6990811 کپی شد مطالب مرتبط گزارش «طبیب» از پیشرفتهای حوزه پزشکی و درمان سیستان و بلوچستان دیدار ستارگان فوتبال دهه ۶۰ ایران با منتخب سیستان و بلوچستان در زاهدان ️تأکید بر تقویت فرهنگ کار جمعی در سیستان و بلوچستان روایت ایمان قیاسی از پوشش و لباس مردم سیستان و بلوچستان قارایی: مردمان قوم بلوچ بسیار مهربان و مهمان نوازند «صبای مکران»؛ روایت تاریخ و فرهنگ سیستان و بلوچستان در رادیو صبا روایت ایستادگی از بازار رسولی زاهدان؛ پای ایران میمانیم روایت مهر از زاهدان؛ آرامش در بازار و ایستادگی مردم پای ایران برچسبها زاهدان جواد قارایی مواد خوراکی
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