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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

گفتگوی جواد قارایی در بازار خوراک و اغذیه با مردم زاهدان

گفتگوی جواد قارایی در بازار خوراک و اغذیه با مردم زاهدان

زاهدان - جواد قارایی، مجری و ایرانگرد به بازار خوراک و اغذیه زاهدان رفت و با مردم و کسبه این محل گفتگو کرد.

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کد مطلب 6990811

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