️تأکید بر تقویت فرهنگ کار جمعی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر دوشنبه در دیدار با مصطفی میرحسینی، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سیستان و بلوچستان، با دریافت گزارشی از اقدامات این ستاد در استان، بر ضرورت تقویت فرهنگ کار جمعی و استفاده مشترک از ظرفیت نهادها برای اجرای طرح‌های اثرگذار تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت امکانات و توان اجرایی هر دستگاه اظهار کرد: با ظرفیت یک مجموعه نمی‌توان کارهای بزرگ را محقق کرد و تجمیع امکانات، نیروها و توانمندی‌های دستگاه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات گسترده‌تر و مؤثرتر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با انتقاد از ضعف فرهنگ کار گروهی در استان افزود: همکاری دستگاه‌ها نباید به مشارکت محدود چند مجموعه ختم شود، بلکه باید فرهنگ همراهی و کار جمعی در بخش‌های مختلف تقویت شود؛ رویکردی که خود می‌تواند الگویی برای اصلاح فرهنگ کار اجتماعی باشد.

آیت‌الله محامی همچنین بر ضرورت مشخص بودن سهم هر دستگاه در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: باید روشن باشد که هر مجموعه چه اقداماتی را به‌صورت مستقل و چه بخش‌هایی را با همکاری سایر نهادها انجام می‌دهد.

ارزیابی طرح‌ها با نتایج ملموس برای مردم

وی با تأکید بر اینکه صرف ارائه گزارش برای ارزیابی عملکرد کافی نیست، تصریح کرد: باید مشخص شود طرح‌های اجراشده چه تغییر محسوسی در محلات و زندگی مردم ایجاد کرده‌اند و اعتبارات تخصیص‌یافته در چه مسیری هزینه شده است.

محامی هشدار داد که طرح‌های فاقد خروجی مؤثر یا هزینه‌کرد نامناسب منابع می‌توانند زمینه‌ساز فساد شوند و از این رو، ارزیابی عملکرد باید بر اساس نتایج واقعی و آثار قابل سنجش برنامه‌ها صورت گیرد.

حمایت معیشتی در کنار تقویت فرهنگ کار

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به پیامدهای فرهنگی برخی حمایت‌های معیشتی گفت: این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که در کنار رسیدگی به نیازهای مردم، روحیه کار و تلاش را تضعیف نکنند و به ایجاد وابستگی منجر نشوند.

وی با اشاره به تفاوت شرایط اشتغال در شمال و جنوب استان، بر ضرورت توجه به آثار بلندمدت سیاست‌های حمایتی تأکید کرد و افزود: اصلاح فرهنگ کار فرایندی زمان‌بر است و باید در اجرای طرح‌های معیشتی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.