به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین کلانتری، دبیر کمیته علمی اجلاسیه «مجاهدان در غربت» با اشاره به جزئیات این همایش، عنوان کرد: همایش بین‌المللی استکبارستیزی در اندیشه امام شهید در ۵ محور مبانی نظری و قرآنی استکبارستیزی در اندیشه‌ی امام شهید، تاریخ معاصر و استکبارستیزی در اندیشه‌ی امام شهید، راهبردها و راهبری مکتب امام شهید در مبارزه با استکبار، رسانه، افکار عمومی و جنگ نرم در جهت استکبارستیزی و استکبارستیزی و مسائل جهان اسلام برگزار خواهد شد که متناسب با این موضوعات نشست‌هایی را با حضور محققان، متفکران و اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها، مجموعه‌های پژوهشی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، حامی معنوی این رویداد هستند، افزود: این رویداد ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه در محل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

کلانتری تصریح کرد: سعی خواهد شد از میان آثاری که برای این همایش ارسال شده، بهترین آثار و برترین عناوین را انتخاب کنیم و این آثار در نشست‌ها توسط سخنرانان و محققان ارائه شود.

دبیر کمیته علمی اجلاسیه مجاهدان در غربت بیان کرد: در این اجلاسیه میزبان ۲۵ محقق و اندیشه‌ورز برای سخنرانی خواهیم بود که بخشی از این مقالات و سخنرانی‌ها توسط میهمانان خارجی ارائه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: ما بر این باوریم که یکی از نقاط درخشان و پرنور اندیشه تابناک رهبر شهید، استکبارستیزی بوده است؛ این نقطه نورانی چنان چشمگیر است که می‌توان آن را از قبل انقلاب اسلامی ردیابی کرد که بعد از انقلاب، شدت و حدت آن کاملاً آشکارتر شده است.

کلانتری عنوان کرد: این مقابله با استکبار فقط یک مقابله سیاسی نبود، بلکه مقابله در تمام ساحات بود و ایشان بر این باور بودند که مقابله با استکبار جزء مکتب تشیع است و بر همین اساس سعی می‌کردند این اندیشه را در تمام ساحات پیگیری کنند و آن را به‌مثابه پرچم درخشان جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان طنین‌انداز کنند.

وی عنوان کرد: این همایش درصدد است تا این وجه اندیشه رهبر شهید را برجسته کند و نشان دهد سمت درست تاریخی که رهبر معظم انقلاب در آخرین سال‌های حیات به آن توجه داشتند و همه جهانیان را به آن سمت فراخوانده بودند، چه سَمتی است.

کلانتری تاکید کرد: تدفین پیکر پاک رهبر شهید در جوار مضجع نورانی حضرت امام رضا (ع) که خود مجاهدی غریب بودند، جلوه ویژه‌ای به این همایش بخشیده و حرم مطهر رضوی را به قطب مقاومت، مبارزه با استکبار و تظلم‌خواهی تبدیل کرده است.