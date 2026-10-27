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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

همایش «مجاهدان در غربت» در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

همایش «مجاهدان در غربت» در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

مشهد- همایش بین‌المللی «مجاهدان در غربت» با موضوع استکبارستیزی در اندیشه امام شهید، ۱۱ و ۱۲ آبان ماه در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین کلانتری، دبیر کمیته علمی اجلاسیه «مجاهدان در غربت» با اشاره به جزئیات این همایش، عنوان کرد: همایش بین‌المللی استکبارستیزی در اندیشه امام شهید در ۵ محور مبانی نظری و قرآنی استکبارستیزی در اندیشه‌ی امام شهید، تاریخ معاصر و استکبارستیزی در اندیشه‌ی امام شهید، راهبردها و راهبری مکتب امام شهید در مبارزه با استکبار، رسانه، افکار عمومی و جنگ نرم در جهت استکبارستیزی و استکبارستیزی و مسائل جهان اسلام برگزار خواهد شد که متناسب با این موضوعات نشست‌هایی را با حضور محققان، متفکران و اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها، مجموعه‌های پژوهشی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، حامی معنوی این رویداد هستند، افزود: این رویداد ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه در محل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

کلانتری تصریح کرد: سعی خواهد شد از میان آثاری که برای این همایش ارسال شده، بهترین آثار و برترین عناوین را انتخاب کنیم و این آثار در نشست‌ها توسط سخنرانان و محققان ارائه شود.

دبیر کمیته علمی اجلاسیه مجاهدان در غربت بیان کرد: در این اجلاسیه میزبان ۲۵ محقق و اندیشه‌ورز برای سخنرانی خواهیم بود که بخشی از این مقالات و سخنرانی‌ها توسط میهمانان خارجی ارائه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: ما بر این باوریم که یکی از نقاط درخشان و پرنور اندیشه تابناک رهبر شهید، استکبارستیزی بوده است؛ این نقطه نورانی چنان چشمگیر است که می‌توان آن را از قبل انقلاب اسلامی ردیابی کرد که بعد از انقلاب، شدت و حدت آن کاملاً آشکارتر شده است.

کلانتری عنوان کرد: این مقابله با استکبار فقط یک مقابله سیاسی نبود، بلکه مقابله در تمام ساحات بود و ایشان بر این باور بودند که مقابله با استکبار جزء مکتب تشیع است و بر همین اساس سعی می‌کردند این اندیشه را در تمام ساحات پیگیری کنند و آن را به‌مثابه پرچم درخشان جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان طنین‌انداز کنند.

وی عنوان کرد: این همایش درصدد است تا این وجه اندیشه رهبر شهید را برجسته کند و نشان دهد سمت درست تاریخی که رهبر معظم انقلاب در آخرین سال‌های حیات به آن توجه داشتند و همه جهانیان را به آن سمت فراخوانده بودند، چه سَمتی است.

کلانتری تاکید کرد: تدفین پیکر پاک رهبر شهید در جوار مضجع نورانی حضرت امام رضا (ع) که خود مجاهدی غریب بودند، جلوه ویژه‌ای به این همایش بخشیده و حرم مطهر رضوی را به قطب مقاومت، مبارزه با استکبار و تظلم‌خواهی تبدیل کرده است.

کد مطلب 6991221

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