کارشناس صهیونیست: راهبرد اسرائیل در قبال ایران باید تغییر کند 

به گزارش خبرگزاری مهر، «راز زیمات» مدیر برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای تحلیلی که در روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» منتشر شده، تأکید کرد که کابینه آینده این رژیم ، صرف‌نظر از نتایج انتخابات پیشِ رو، ناگزیر خواهد بود راهبرد کلی خود در قبال تهران را از نو تدوین کند.

وی افزود که آنچه در دو جنگ نظامی اخیر محقق نشد، دستیابی به آن از طریق دوره های بیشتر درگیری دشوار خواهد بود؛ حتی اگر این دورها با استفاده از نیروی نظامی بیشتری همراه شوند.

این کارشناس صهیونیست با تاکید بر اینکه «وضعیت کنونی، یعنی شرایط نه جنگ و نه صلح میان واشنگتن و تهران، به‌ هیچ‌ وجه باثبات نیست»، هشدار داد که ازسرگیری درگیری‌های نظامی نیز لزوماً به راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای منجر نخواهد شد.

این پژوهشگر مسائل امنیتی اسرائیل افزود که تغییری که جنگ در نخبگان حاکم بر ایران ایجاد کرده، تغییری در درون ساختار خود نظام بوده است، نه سرنگونی آن.

وی با اشاره به شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران و انتقال رهبری به حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، مدعی شد که این انتقال نه‌ تنها به فروپاشی نهادهای جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه برعکس، به تقویت نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گسترش سلطه آن بر جامعه از طریق قوانین اضطراری کمک کرده است.

زیمات در ادامه اظهار داشت که شرایط جنگی موجب تقویت احساس همبستگی ملی و بسیج بخشی از شهروندان زیر پرچم ملی ایران شده است.

توهمات غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران

مدیر برنامه ایران خواستار کنار گذاشتن تصورات غیرواقع‌بینانه در برنامه هسته‌ای ایران شد و با طرح این ادعا که عملیات نظامی، بخش بزرگی از توانمندی‌های صنعتی هسته‌ای ایران را از بین برد؛ با نقض اظهارات خود افزود که ایران همچنان صدها کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده، سانتریفیوژهای پیشرفته و زیرساخت‌های مستحکم و حفاظت‌شده در زیر زمین را در اختیار دارد.

وی در پایان خواستار تدوین راهبردی جدید شد که از رویا پردازی و فرضیات نادرست پرهیز کند و در عوض، بر ارزیابی واقع‌بینانه دستاوردها و ناکامی‌های کارزارهای نظامی پیشین تکیه داشته باشد.

به گفته او، این راهبرد باید بر اهدافی تمرکز کند که دستیابی به آن‌ها امکان‌پذیر است و هم‌زمان، همکاری عملیاتی و اطلاعاتی با ایالات متحده را برای مقابله با تأسیسات مستحکم و حفاظت‌شده تعمیق بخشد.