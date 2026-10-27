به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، آویگدور لیبرمن رئیس حزب صهیونیستی « اسرائیل خانه ما» گفت که با برگزاری این انتخابات به حاکمیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و حزب افراطی حریدیم پایان خواهد داد.

وی دیروز نیز تصریح کرد که روابط میان سطوح نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی هرگز به اندازه امروز نامناسب نبوده و این وضعیت نتیجه تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای ایجاد محاسباتی اشتباه در قبال ایران است.

لیبرمن گفت: تلاش برای کشاندن اسرائیل به جنگ در آستانه انتخابات، در حالی صورت می‌گیرد که حتی امکان قربانی کردن نیروهای ارتش نیز وجود دارد؛ آن هم تنها به دلیل ترس نتانیاهو از شکست در انتخابات.

وی افزود که قصد دارد با مراجعه به مشاور قضایی دولت، خواستار آغاز فوری تحقیقات کیفری علیه نتانیاهو به اتهام خیانت شود.