به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اصلان‌آبادی صبح سه‌شنبه در مراسم نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با اشاره به تعویق برگزاری این مراسم اظهار کرد: نظم و وقت‌شناسی از موضوعاتی است که باید به آن پایبند باشیم. امسال به دلیل شرایط پیش‌آمده در کشور، امکان برگزاری مراسم در زمان تعیین‌شده فراهم نشد و این برنامه به زمان دیگری موکول شد تا فرصتی برای بررسی وضعیت آموزش در سال گذشته و قدردانی از تلاشگران این حوزه فراهم شود.

وی با اشاره به قدمت ۸۰ ساله دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آموزش نوین افزود: از دانشگاهی با چنین پیشینه‌ای انتظار می‌رود همواره به‌روز باشد. امروز نمی‌توان دانشجویان را صرفاً با روش‌های سنتی و ابزارهایی مانند تخته‌سیاه و گچ آموزش داد؛ زیرا نیازها و انتظارات دانشجویان تغییر کرده و نظام آموزشی باید متناسب با این تحولات پیش برود.

دبیر جشنواره آموزشی شهید مطهری با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در زمینه آموزش هوشمند بیان کرد: تجربه دوران کرونا نشان داد که آموزش تنها به حضور استاد و دانشجو در کلاس درس محدود نیست و حتی در شرایط بحرانی نیز می‌توان فرایند آموزش را مدیریت کرد.

اصلان‌آبادی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ظرفیت تولید محتوای آموزشی در سطح کشوری را دارد و با مشارکت استادان می‌توان از این توانمندی برای توسعه و ارتقای شیوه‌های آموزش بهره بیشتری برد.

وی آموزش باکیفیت، هدفمند و اثرگذار را حق دانشجویان دانست و گفت: آموزش باید بر نیازهای جامعه متمرکز باشد و بتواند به این نیازها پاسخ دهد. همچنین شیوه‌های ارزیابی و آزمون باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که میزان یادگیری واقعی دانشجویان را بسنجند.

اصلان‌آبادی تأکید کرد: به‌روز بودن تنها به انتقال دانش محدود نمی‌شود، بلکه شیوه سنجش آموخته‌های دانشجویان نیز باید متناسب با تحولات آموزشی اصلاح شود تا ارزیابی‌ها تصویری دقیق از میزان یادگیری ارائه دهند.

دبیر جشنواره آموزشی شهید مطهری با تأکید بر ضرورت حمایت از نسل جوان و نخبگان اظهار کرد: دانشجویان توانمندی‌های زیادی دارند و در حوزه‌های مختلف برای ارتقای آموزش علوم پزشکی تلاش می‌کنند. باید به ظرفیت‌های آنان اعتماد کرد و زمینه مشارکت و فعالیت بیشترشان را فراهم آورد؛ چراکه نسل آینده استادان و مسئولان دانشگاهی از میان همین دانشجویان شکل می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به بخش تقدیر از برگزیدگان جشنواره گفت: در این مراسم از استادان و دانشجویان نمونه بر اساس معیارهای مشخص تقدیر می‌شود.