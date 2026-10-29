نوین: معرفی شهدا و سبک زندگی آنان به جوانان نیازمند توجه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین عصر پنجشنبه در بازدید از مؤسسه هاتف و آثار بهزاد پروین قدس، با اشاره به ویژگی‌های این مجموعه در گردآوری اسناد و مستندات شهدا اظهار کرد: گردآوری گنجینه‌ای از تصاویر، آثار و پرونده‌های شهدا با نگاه اداری و بخشنامه‌ای امکان‌پذیر نبود و وجه تمایز مؤسسه هاتف، تولید مستندات ارزشمند درباره شهدا با نگاهی متفاوت به زندگی آنان است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی شهدا به نسل آینده افزود: در زمینه تبیین زندگی شهدا، ترویج سبک زندگی آنان و معرفی این افراد به‌عنوان الگوهای وطن‌پرستی برای جوانان کوتاهی شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت نهادها و سازمان‌ها در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌ها هنگام پرداختن به فعالیت‌های فرهنگی، حمایت حداکثری از تولیدات مرتبط با شهدا را در دستور کار قرار دهند تا آثار و روایت‌های مربوط به زندگی و مجاهدت آنان به شکل مؤثرتری در جامعه منتشر شود.

نوین همچنین با تمجید از فعالیت‌های بهزاد پروین قدس در گردآوری خاطرات شهید شفیع‌زاده و ثبت دیدگاه همرزمان این شهید درباره اقدامات تأثیرگذار او، بر ضرورت بهره‌گیری از این مستندات در تولید آثار فرهنگی و هنری تأکید کرد.

وی ساخت یک سریال فاخر درباره شهید شفیع‌زاده را از مطالبات حوزه فرهنگ و هنر دانست و گفت: با توجه به اطلاعات و مستندات گردآوری‌شده در مؤسسه هاتف، ساخت سریالی درباره این شهید، حداقل اقدامی است که از سازمان صداوسیما انتظار می‌رود.

نوین با اشاره به ظرفیت اسناد و خاطرات موجود در این مجموعه، بر ضرورت توجه بیشتر به تولیدات فرهنگی مبتنی بر زندگی شهدا تأکید کرد؛ آثاری که می‌توانند در معرفی شخصیت، منش و سبک زندگی این افراد به نسل جوان نقش مؤثری داشته باشند.