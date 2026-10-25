به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ستاره روز یکشنبه اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۶۹ نفر در این استان بر اثر صدمات ناشی از سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد، ۴۹ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند.

وی با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از سوختگی در آذربایجان‌شرقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: آمار فوتی‌های ناشی از سوختگی در شهریورماه امسال نیز به ۱۳ نفر رسید که در مقایسه با شهریور سال گذشته، یک نفر افزایش داشته است.

بر اساس این آمار، مرگ‌ومیر ناشی از سوختگی در آذربایجان‌شرقی طی ماه‌های گذشته روند افزایشی داشته است؛ موضوعی که توجه به رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث منجر به سوختگی را ضروری می‌کند.