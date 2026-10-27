به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمزه پیشقدم ظهر سه شنبه در نشست با اهالی رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش رسانه‌ها در تعامل میان مردم و مسئولان اظهار کرد: امنیت، رفاه و آسایش عمومی و توسعه و پیشرفت، سه رکن اساسی حکمرانی هستند که تحقق آن‌ها به برنامه‌ریزی، عملکرد مؤثر دستگاه‌های مسئول و مشارکت رسانه‌ها نیاز دارد.

وی با بیان اینکه امنیت از مهم‌ترین الزامات زندگی اجتماعی است، افزود: رسانه‌ها در حوزه امنیت وظایف مهمی از جمله کمک به شناخت صحیح تهدیدها، افزایش آگاهی عمومی و تقویت امنیت روانی جامعه بر عهده دارند؛ با این حال، گاهی نحوه بازتاب اخبار در فضای مجازی و رسانه‌ها به‌جای تقویت آرامش عمومی، موجب تشدید نگرانی‌ها می‌شود.

ضرورت پرهیز از بزرگ‌نمایی اخبار منفی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از آنچه تمرکز بیش از حد برخی رسانه‌ها بر اخبار منفی عنوان کرد، گفت: به اعتقاد وی، برخی شبکه‌های خارج از کشور از جمله اینترنشنال، اخبار منفی ایران را برجسته می‌کنند و این روند می‌تواند بر امنیت روانی جامعه و نگاه سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های استان تأثیر بگذارد.

پیشقدم با اشاره به اهمیت ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری بیان کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به یک منطقه، علاوه بر بررسی شرایط اقتصادی و زیرساختی، به فضای روانی و اجتماعی آن نیز توجه می‌کنند. از این رو، بازتاب اخبار باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن انعکاس واقعیت‌ها و مشکلات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه وجود مشکلات نباید به نادیده گرفتن ظرفیت‌های استان منجر شود، افزود: رسانه‌ها باید در انتخاب و انتشار اخبار، از بزرگ‌نمایی حوادث و اتفاقات ناگوار پرهیز کنند و با نگاهی متوازن، واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی استان را بازتاب دهند.

رسانه‌ها عملکرد و خروجی پروژه‌ها را بررسی کنند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد در ادامه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول و انعکاس دقیق مطالبات مردم را از دیگر وظایف مهم رسانه‌ها دانست و گفت: اخبار حوزه‌های اداری و اجرایی نباید صرفاً به انتصاب مدیران و افتتاح پروژه‌ها محدود شود، بلکه لازم است نتایج عملی و میزان اثربخشی این اقدامات نیز برای مردم روشن شود.

حجت الاسلام پیشقدم با اشاره به ضرورت تبیین خدمات و اقدامات انجام‌شده در کشور طی بیش از چهار دهه گذشته تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با بررسی عملکرد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و تشریح آثار آن‌ها بر زندگی مردم، به افزایش آگاهی عمومی و کاهش فاصله میان نسل جدید و حاکمیت کمک کنند.

وی همچنین با اشاره به موضوع اشتغال و رفاه عمومی اظهار کرد: پرداختن به اشتغال نباید صرفاً به اعلام آمار و تعداد فرصت‌های شغلی محدود شود، بلکه کیفیت مشاغل، پایداری اشتغال و تأثیر آن بر معیشت مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام پیشقدم با طرح این پرسش که چرا رقابت برای دستیابی به پست‌های مدیریتی در استان تا این اندازه گسترده شده است، بر ضرورت بررسی ریشه‌های این مسئله و نقش رسانه‌ها در بازتاب مطالبات واقعی مردم تأکید کرد.

بی‌نتیجه ماندن مطالبات عمومی به اعتماد جامعه آسیب می‌زند

وی با بیان اینکه مسئولان باید مطالبات مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی را به‌صورت مستمر پیگیری کنند، گفت: یکی از آسیب‌های جدی در نظام مدیریتی، بی‌نتیجه ماندن مطالبات عمومی است؛ زیرا هنگامی که مطالبه‌ای مطرح می‌شود اما نتیجه مشخصی به مردم اعلام نمی‌شود، زمینه ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه افزایش می‌یابد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد افزود: مردم باید از سرانجام پیگیری پرونده‌های مهم، مسائل کلان و مطالبات قانونی خود مطلع باشند و دستگاه‌های مسئول نیز لازم است درباره نتایج اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق داشته باشند.

وی بیان کرد: رسانه‌ها در این زمینه می‌توانند با پیگیری مستمر مطالبات، مطالبه پاسخ‌گویی از مسئولان و اطلاع‌رسانی درباره نتایج اقدامات، به تقویت اعتماد عمومی کمک کنند.

حجت الاسلام پیشقدم در پایان با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه و پیشرفت کهگیلویه و بویراحمد، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های استان، مسائل و مطالبات مردم و نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی شد.