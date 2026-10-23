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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

حرمت‌شکنی ایام فاطمیه حرام شرعی است

حرمت‌شکنی ایام فاطمیه حرام شرعی است

یاسوج- دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس دیدگاه علما، هرگونه حرمت‌شکنی ایام فاطمیه با هدف شادی و بی‌توجهی به شعائر دینی، حرام شرعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه پیشقدم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه یاسوج با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در معارف اسلامی اظهار کرد: در آموزه‌های قرآنی و روایی، حضرت صدیقه کبری (س)، امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن و امام حسین (ع) از برجسته‌ترین مصادیق اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) هستند.

وی با تأکید بر اهمیت بزرگداشت ایام فاطمیه افزود: خداوند متعال در آیه ۳۲ سوره حج می‌فرماید: «وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ»؛ بر اساس این آیه شریفه، تعظیم شعائر الهی از نشانه‌های تقوای قلبی است و برگزاری مجالس عزاداری، سیاه‌پوش کردن فضاها، تبیین مظلومیت حضرت زهرا (س) و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) از مصادیق پاسداشت این شعائر به شمار می‌رود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روایات نقل‌شده از اهل‌بیت (ع) درباره مقام و منزلت حضرت زهرا (س) بیان کرد: در روایتی از امام عصر (عج)، حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگویی شایسته معرفی شده‌اند و در روایات امام صادق (ع) نیز بر عظمت مصیبت شهادت آن حضرت تأکید شده است.

حجت الاسلام پیشقدم ادامه داد: سیره فقهای بزرگ شیعه همواره بر بزرگداشت ایام فاطمیه و پاسداشت جایگاه حضرت زهرا (س) استوار بوده است و در این زمینه، از توجه ویژه امام خمینی (ره) به این ایام نیز یاد می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت حرمت ایام عزاداری در برگزاری مراسم عمومی و خانوادگی تصریح کرد: لازم است در این ایام، توصیه‌های دینی درباره حفظ حرمت فاطمیه جدی گرفته شود و از رفتارهایی که موجب حاشیه‌سازی یا تضعیف وحدت میان مسلمانان می‌شود، پرهیز شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر ضرورت پرهیز از لعن‌های افراطی و رفتارهایی که مورد نهی مراجع عظام تقلید قرار گرفته است، گفت: بزرگداشت شعائر دینی باید با آگاهی، رعایت موازین شرعی و توجه به مصالح جامعه اسلامی همراه باشد.

حجت الاسلام پیشقدم با اشاره به نقش مردم در فضاسازی معنوی ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: نصب پرچم عزای حضرت زهرا (س) بر سردر منازل، مغازه‌ها و دیگر اماکن، اقدامی ساده در راستای ابراز ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) است و می‌تواند به تقویت فضای معنوی جامعه کمک کند.

وی افزود: همچنین شایسته است نذورات، مهمانی‌های خانوادگی و دیگر برنامه‌های اجتماعی در این ایام با رعایت حرمت مناسبت‌های مذهبی برگزار شود تا ضمن حفظ سنت‌های اجتماعی، شأن و جایگاه ایام فاطمیه نیز مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد، کمک به نیازمندان و گسترش فرهنگ همدلی و مواسات را از دیگر فرصت‌های ارزشمند این ایام دانست و تأکید کرد: ایام فاطمیه فرصتی برای تقویت معنویت، گسترش محبت اهل‌بیت (ع) و رسیدگی به محرومان است.

حجت الاسلام پیشقدم در پایان با تأکید بر لزوم رعایت حرمت ایام فاطمیه گفت: بر اساس دیدگاه علما، حرمت‌شکنی این ایام با هدف شادی، از نظر شرعی جایز نیست و انتظار می‌رود همه اقشار جامعه با توجه به جایگاه حضرت زهرا (س)، در پاسداشت شعائر دینی و حفظ حرمت این مناسبت اهتمام داشته باشند.

کد مطلب 6986980

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