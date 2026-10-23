به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه پیشقدم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه یاسوج با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در معارف اسلامی اظهار کرد: در آموزه‌های قرآنی و روایی، حضرت صدیقه کبری (س)، امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن و امام حسین (ع) از برجسته‌ترین مصادیق اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) هستند.

وی با تأکید بر اهمیت بزرگداشت ایام فاطمیه افزود: خداوند متعال در آیه ۳۲ سوره حج می‌فرماید: «وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ»؛ بر اساس این آیه شریفه، تعظیم شعائر الهی از نشانه‌های تقوای قلبی است و برگزاری مجالس عزاداری، سیاه‌پوش کردن فضاها، تبیین مظلومیت حضرت زهرا (س) و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) از مصادیق پاسداشت این شعائر به شمار می‌رود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روایات نقل‌شده از اهل‌بیت (ع) درباره مقام و منزلت حضرت زهرا (س) بیان کرد: در روایتی از امام عصر (عج)، حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگویی شایسته معرفی شده‌اند و در روایات امام صادق (ع) نیز بر عظمت مصیبت شهادت آن حضرت تأکید شده است.

حجت الاسلام پیشقدم ادامه داد: سیره فقهای بزرگ شیعه همواره بر بزرگداشت ایام فاطمیه و پاسداشت جایگاه حضرت زهرا (س) استوار بوده است و در این زمینه، از توجه ویژه امام خمینی (ره) به این ایام نیز یاد می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت حرمت ایام عزاداری در برگزاری مراسم عمومی و خانوادگی تصریح کرد: لازم است در این ایام، توصیه‌های دینی درباره حفظ حرمت فاطمیه جدی گرفته شود و از رفتارهایی که موجب حاشیه‌سازی یا تضعیف وحدت میان مسلمانان می‌شود، پرهیز شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر ضرورت پرهیز از لعن‌های افراطی و رفتارهایی که مورد نهی مراجع عظام تقلید قرار گرفته است، گفت: بزرگداشت شعائر دینی باید با آگاهی، رعایت موازین شرعی و توجه به مصالح جامعه اسلامی همراه باشد.

حجت الاسلام پیشقدم با اشاره به نقش مردم در فضاسازی معنوی ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: نصب پرچم عزای حضرت زهرا (س) بر سردر منازل، مغازه‌ها و دیگر اماکن، اقدامی ساده در راستای ابراز ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) است و می‌تواند به تقویت فضای معنوی جامعه کمک کند.

وی افزود: همچنین شایسته است نذورات، مهمانی‌های خانوادگی و دیگر برنامه‌های اجتماعی در این ایام با رعایت حرمت مناسبت‌های مذهبی برگزار شود تا ضمن حفظ سنت‌های اجتماعی، شأن و جایگاه ایام فاطمیه نیز مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد، کمک به نیازمندان و گسترش فرهنگ همدلی و مواسات را از دیگر فرصت‌های ارزشمند این ایام دانست و تأکید کرد: ایام فاطمیه فرصتی برای تقویت معنویت، گسترش محبت اهل‌بیت (ع) و رسیدگی به محرومان است.

حجت الاسلام پیشقدم در پایان با تأکید بر لزوم رعایت حرمت ایام فاطمیه گفت: بر اساس دیدگاه علما، حرمت‌شکنی این ایام با هدف شادی، از نظر شرعی جایز نیست و انتظار می‌رود همه اقشار جامعه با توجه به جایگاه حضرت زهرا (س)، در پاسداشت شعائر دینی و حفظ حرمت این مناسبت اهتمام داشته باشند.