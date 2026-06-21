آموزش و نظارت؛ سه محور راهبردی ستاد امر به معروف کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه پیش‌قدم عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: رسانه‌ها همواره بازوان توانمند جامعه در مسیر نظارت عمومی و احیای ارزش‌های اصیل اسلامی و انسانی هستند و هدف از این نشست، تشریح سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های ستاد در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلان ستاد در استان بر سه محور آموزش، نظارت و حمایت استوار است، افزود: تا زمانی که ابعاد مختلف معروف و منکر به درستی تبیین و آموزش داده نشود، نمی‌توان انتظار مشارکت همگانی در این فریضه الهی را داشت.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: آموزش همگانی، ترویج سبک زندگی اسلامی، تربیت مربیان و تبیین حقوق شهروندی از اولویت‌های اصلی ستاد است که سال گذشته بیش از دو هزار دانش‌آموز در قالب طرح «۴۰ مدرسه، ۴۰ گفت‌وگو» تحت آموزش گفتمان امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در حوزه اصناف نیز بیش از ۲۰ نشست آموزشی با بازاریان و فعالان صنفی برگزار شد و در بخش اداری، کارکنان بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی استان در دوره‌های آموزش ضمن خدمت با محوریت ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر شرکت کردند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محور نظارت عنوان کرد: نظارت ستاد، مردم‌پایه و فراجناحی است و از دستگاه‌های اجرایی آغاز می‌شود. بررسی عملکرد ادارات در تکریم ارباب رجوع و پایش میزان تعهد دستگاه‌ها به وظایف قانونی از جمله برنامه‌های ستاد در این حوزه است.

وی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را سومین محور راهبردی ستاد دانست و گفت: حمایت حقوقی، قضایی و معنوی از مطالبه‌گران و دغدغه‌مندان اجتماعی از خطوط قرمز ستاد است و با قدرت از کسانی که در چارچوب قانون به مطالبه‌گری می‌پردازند، حمایت خواهیم کرد.

وی در ادامه از تجلیل فعالان عرصه جهاد، ایثار و محرومیت‌زدایی در هفته احیا خبر داد و افزود: معرفی و تقدیر از الگوهای موفق فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را از مهم‌ترین معروف‌های امروز جامعه برشمرد و گفت: ستاد در سال گذشته و هفته احیا با دعوت از فعالان این حوزه و بررسی موانع و چالش‌های پیش روی خانواده‌ها و زوج‌های جوان، تلاش کرده زمینه مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

وی همچنین از اجرای پویش «نقش من در مصرف بهینه» خبر داد و اظهار کرد: یکی از منکرات پنهان و آسیب‌زا در شرایط کنونی، مصرف نادرست منابع است. این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و صیانت از سرمایه‌های ملی در حوزه آب، برق، گاز و سوخت اجرا می‌شود.

حجت الاسلام پیش قدم تأکید کرد: مصرف بهینه باید به عنوان یک معروف اخلاقی، شرعی و ملی در جامعه نهادینه شود و هر شهروند با اصلاح الگوی مصرف خود می‌تواند به پایداری شبکه انرژی و اقتصاد خانواده کمک کند.

وی با اشاره به برنامه‌های تکریم خانواده شهدا در هفته احیا گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا است و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا علاوه بر پاسداشت آرمان‌های آنان، اقدامی مهم در مسیر فرهنگ‌سازی و انتقال ارزش‌ها به نسل جوان محسوب می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد برگزاری میزهای خدمت و ارتباط مستقیم با مردم را از دیگر برنامه‌های هفته احیا عنوان کرد و افزود: در نمازهای جمعه استان، میز خدمت مشترک با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز برگزار شد تا مردم بتوانند دغدغه‌ها و مطالبات خود را به صورت مستقیم مطرح کنند.

وی راه‌اندازی و تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی را از برنامه‌های مهم سال جاری دانست و اظهار کرد: این شوراها نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری، تکریم ارباب رجوع و تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی دارند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد حمایت از تشکل‌های مردمی، فعال‌سازی گروه‌های مطالبه‌گر در حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی برای تولید محتوای آموزشی و فرهنگی را از دیگر برنامه‌های ستاد برشمرد.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تحقق عدالت اجتماعی گفت: رسانه‌ها با قلم و نگاه دقیق خود می‌توانند در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، آموزش عمومی و حمایت از حقوق مردم نقش‌آفرینی کنند و ستاد امر به معروف و نهی از منکر آماده تعامل و همکاری گسترده با اصحاب رسانه استان است.