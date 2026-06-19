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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

امر به معروف؛ راهکار کاهش پرونده‌های قضایی و تقویت امنیت اجتماعی

امر به معروف؛ راهکار کاهش پرونده‌های قضایی و تقویت امنیت اجتماعی

یاسوج-دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد گفت: اگر مردم در حوزه نظارت همگانی و تذکر اجتماعی به وظایف خود عمل کنند، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام پیش‌قدم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با تشریح جایگاه قوه قضائیه در نظام اسلامی، اظهار کرد: قضاوت میان مردم برای رفع نزاع و احقاق حق از مناصب خطیر و از شئون ولایت الهی است که اصالتاً متعلق به پیامبر اسلام (ص)، ائمه اطهار (ع) و در عصر غیبت بر عهده فقها و قضات جامع‌الشرایط قرار گرفته است.

وی افزود: وظایف و رسالت‌های دستگاه قضایی در شرع مقدس اسلام در چهار بخش اصلی خلاصه می‌شود که شامل فصل خصومت و رفع اختلافات، احقاق حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، اجرای حدود و تعزیرات الهی و همچنین حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به نقش قوه قضائیه در تأمین امنیت و عدالت اجتماعی گفت: برخورد قاطع با هنجارشکنان موجب ایجاد بازدارندگی در جامعه و تقویت امنیت روانی و اجتماعی می‌شود.

وی توسعه اقتصادی را از دیگر آثار عملکرد صحیح دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: تضمین حقوق مالکیت، مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اقدامات قوه قضائیه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

حچت الاسلام پیش‌قدم با تقدیر از مسئولان قضایی استان، بیان کرد: مجموعه دادگستری و دادستانی کهگیلویه و بویراحمد در راستای انجام این وظایف و تحقق عدالت تلاش‌های ارزشمندی انجام داده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه الهی را دعوت به نیکی‌ها و بازداشتن از بدی‌ها دانست و گفت: برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرایطی از جمله آگاهی نسبت به معروف و منکر، احتمال تأثیرگذاری، اصرار فرد بر گناه و نبود مفسده و ضرر جبران‌ناپذیر وجود دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در مواردی که اصل دین در معرض خطر باشد، حتی جانفشانی در راه انجام این فریضه الهی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به مراتب امر به معروف و نهی از منکر افزود: مرحله عملی این فریضه در حوزه وظایف ضابطان قضایی قرار می‌گیرد، اما نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی وظیفه همه آحاد جامعه است.

حجت الاسلام پیش‌قدم تأکید کرد: اگر مردم نسبت به ناهنجاری‌ها بی‌تفاوت نباشند و تذکر لسانی و نظارت اجتماعی به درستی انجام شود، بسیاری از آسیب‌ها و تخلفات پیش از ورود به دستگاه قضایی کنترل خواهد شد و در نتیجه ورودی پرونده‌ها کاهش یافته و امنیت و عدالت با هزینه کمتری در جامعه محقق می‌شود.

کد مطلب 6864771

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