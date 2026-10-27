به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در نشست شورای امنیت سازمان ملل بدون انجام وظیفه قانونی خود در محکوم کردن تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران ادعا کرد: آژانس از ایران می‌خواهد که به بازرسانش اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای این کشور را بدهد.

مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در این خصوص مدعی شد: ایران را به انجام اقدامات فنی در خصوص فراهم شدن شرایط لازم برای بازگشت بازرسان مان به این کشور ترغیب می کنیم.

رافائل گروسی سپس ادعا کرد: چنین گام‌ های تدریجی، فنی و مرحله‌ ای می‌ توانند راه را برای اجرای پادمان‌ ها در ایران هموار کند!