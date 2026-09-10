به گطازش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با بلومبرگ و در همراهی با مواضع خصمانه کشورهای غربی بر اساس اطلاعاتی غیرموثق مدعی شد که آژانس فعالیتهای ساختوساز و تحرکاتی را در سایت کوه کلنگ، در نزدیکی تأسیسات هستهای نطنز، مشاهده کرده است.
گروسی تأکید کرد که با وجود مشاهده این تحرکات، بازرسان آژانس تاکنون امکان بازرسی از داخل مجموعه تونلها را نداشتهاند و اطلاعات مشخصی درباره فعالیتهایی که ممکن است در آنجا انجام شود، در اختیار ندارند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که شورای حکام آژانس پرونده هستهای ایران را به دلیل آنچه عدم پایبندی به الزامات هستهای خوانده شده، به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
ایران نیز در یک یادداشت دیپلماتیک که این هفته میان کشورهای مختلف توزیع کرد، به کشورهای غربی درباره تبدیل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ابزاری برای جنگ هشدار داد.
نماینده ایران نزد آژانس در این یادداشت به سابقه ژوئن ۲۰۲۵ اشاره کرد؛ زمانی که اسرائیل یک روز پس از آنکه آژانس ایران را ناقض تعهدات هستهای خود اعلام کرد، حملات علیه ایران را آغاز کرد.
نماینده ایران در آژانس در این سند ۱۱ صفحهای نوشت: تجاوزات رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران تنها چند ساعت پس از تصویب [قطعنامه]، شواهد روشنی از اهداف پنهان حامیان آن است.
این یادداشت از دیپلماتها خواسته است حملات غیرقانونی را محکوم کنند.
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