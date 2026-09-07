به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری پس از آغاز نشست شورای حکام گفت: آژانس به دنبال ادامه همکاری با ایران است و برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای تهران، مسیر دیپلماسی و مذاکره باید دوباره فعال شود.

گروسی درباره وضعیت همکاری‌های ایران و آژانس گفت بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند، اما برای ازسرگیری کامل فعالیت‌های راستی‌آزمایی به تعامل و همکاری بیشتری نیاز است. او مدعی شد که وضعیت کنونی باعث شده آژانس نتواند تصویر کاملی از وضعیت برخی مواد و تأسیسات هسته‌ای ایران داشته باشد.

مدیرکل آژانس درباره ذخایر اورانیوم ایران نیز گفت: آژانس همچنان درباره وضعیت مواد هسته‌ای اعلام‌شده، از جمله اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد، با ابهام‌هایی روبه‌روست. به ادعای او، ادامه این وضعیت برای مدت طولانی‌تر می‌تواند توانایی آژانس در بازسازی اطلاعات و ارزیابی دقیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دشوارتر کند.

گروسی درباره قطعنامه‌های شورای حکام نیز مدعی شد که رویکرد او نسبت به اجرای این قطعنامه‌ها بی‌طرفانه است و آژانس وظایف خود را بر اساس مأموریت فنی و پادمانی خود انجام می‌دهد.

او همچنین بر ضرورتِ یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک تأکید کرد و گفت حل مسائل باقی‌مانده درباره برنامه هسته‌ای ایران بدون گفت‌وگو و مذاکره امکان‌پذیر نیست. گروسی افزود آژانس آماده است در صورت شکل‌گیری روند دیپلماتیک، از آن حمایت کند.

مدیرکل آژانس در عین حال درباره تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: دسترسی و راستی‌آزمایی میدانی برای آژانس اهمیت اساسی دارد و برای بازگرداندن سطح کامل بازرسی‌ها، باید ترتیبات لازم میان تهران و آژانس ایجاد شود.

گروسی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت رعایت اصول ایمنی و امنیت هسته‌ای تأکید کرده و گفته است آژانس به فعالیت خود برای حل مسائل موجود با ایران ادامه خواهد داد.