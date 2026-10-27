مدیرکل شیلات بوشهر:توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند مشارکت دانشگاهیان است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی سه شنبه شب در دیدار با عبدالرحیم پذیرا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهی استان برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی، رفع چالش‌های تولید و تقویت اقتصاد دریامحور تأکید کرد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان بوشهر در حوزه دریا و آبزی‌پروری اظهار داشت: دانشگاهیان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان از سرمایه‌های ارزشمند توسعه استان هستند و استفاده از دانش، تخصص و ایده‌های خلاقانه این قشر می‌تواند مسیر توسعه صنعت شیلات را هموارتر کند.

وی افزود: امروز بخش شیلات و آبزی‌پروری برای افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دستیابی به روش‌های علمی در تولید، بیش از هر زمان دیگری به ارتباط مؤثر با جامعه دانشگاهی نیاز دارد. در این مسیر، ظرفیت علمی دانشگاه‌های استان، می‌تواند در شناسایی مسائل بخش تولید و ارائه راهکارهای کاربردی نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش اجرایی بیان کرد: هدف ما استفاده حداکثری از توان علمی استان و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر دانشگاهیان در فرآیند توسعه شیلات است؛ به‌گونه‌ای که دستاوردهای علمی و پژوهشی در خدمت حل مسائل واقعی تولیدکنندگان، توسعه فناوری‌های آبزی‌پروری و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گیرد.

امینی خاطرنشان کرد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر دریایی و جایگاه ویژه در تولید محصولات آبزی، زمینه مناسبی برای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در این حوزه دارد و مشارکت دانشگاهیان می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید و حرکت به سمت توسعه دانش‌بنیان و پایدار کمک کند.

در این دیدار، بر اهمیت تقویت ارتباط جامعه دانشگاهی با بخش شیلات و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی استادان، محققان و دانشجویان برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان تأکید شد.