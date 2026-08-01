به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر شنبه در نشست با مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان بوشهر گفت: توسعه همکاریهای بینبخشی و استفاده از ظرفیتهای مشترک، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای بخش شیلات و آبزیپروری استان خواهد داشت.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند استان بوشهر در حوزه آبزیپروری اظهار کرد: با برنامهریزی مناسب و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، میتوان زمینه ایجاد و توسعه شهرکهای تخصصی آبزیپروری، جذب سرمایهگذاری و افزایش تولید را فراهم کرد.
امینی افزود: شرکت شهرکهای کشاورزی با برخورداری از ظرفیتهای قانونی و اجرایی، میتواند نقش مؤثری در تأمین زیرساختهای مورد نیاز طرحهای آبزیپروری ایفا کند و این همکاری، گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار استان خواهد بود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای متولی، خاطرنشان کرد: ادارهکل شیلات استان آمادگی دارد با بهرهگیری از توان کارشناسی و ظرفیتهای موجود، همکاریهای مشترک با شرکت شهرکهای کشاورزی را در زمینه شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و حمایت از فعالان بخش آبزیپروری گسترش دهد.
فریده زندهبودی، مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان بوشهر، نیز بر آمادگی این مجموعه برای توسعه همکاریهای مشترک با ادارهکل شیلات استان تأکید کرد.
در این دیدار، طیبه دهاز، معاون آبزیپروری ادارهکل شیلات استان بوشهر، نیز حضور داشت و پیرامون ظرفیتها و برنامههای توسعهای حوزه آبزیپروری استان، دیدگاهها و پیشنهادهایی ارائه شد.
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