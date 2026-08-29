به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر شنبه در نشست بررسی و تصمیم‌گیری پیرامون اجرای فعالیت‌های آبزی‌پروری به صورت خرد و معیشتی در روستاهای استان بوشهر، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه آبزی‌پروری اظهار کرد: توسعه طرح‌های آبزی‌پروری خرد و معیشتی در روستاها می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و رونق اقتصادی جوامع محلی داشته باشد و شیلات استان از این رویکرد حمایت می‌کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به برنامه شیلات برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های خرد معیشتی اظهار کرد: شیلات استان در نظر دارد با شناسایی و معرفی فرصت‌های متنوع آبزی‌پروری، زمینه ورود روستانشینان ساحلی و غیرساحلی به این فعالیت‌ها را فراهم کند.

وی بیان کرد: پرورش ماهی در استخرهای پیش‌ساخته و بتنی، قفس‌های خرد معیشتی، پرورش ماهیان زینتی، تکثیر و پرورش کرم نرئیس، پرورش جلبک و سایر فعالیت‌های متناسب با ظرفیت هر منطقه، از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های محدودتر، زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی پایدار در روستاها را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش شیلات افزود: در این جلسه، موضوع استفاده از ظرفیت هلدینگ نیک‌اندیشان پارسه برای حمایت و کمک به سرمایه‌گذاران شیلاتی استان مورد پیگیری قرار گرفت تا با بهره‌گیری از ظرفیت این مجموعه، بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران در مسیر اجرای طرح‌های شیلاتی برطرف شود.

امینی ادامه داد: حمایت از سرمایه‌گذاران باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر کمک به اجرای طرح‌های تولیدی، زمینه توسعه فعالیت‌های پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش شیلات را نیز فراهم کند. تقویت فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری، بازاریابی و عرضه محصولات شیلاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: هدف از این حمایت‌ها صرفاً اجرای یک طرح تولیدی نیست، بلکه باید با ایجاد ارتباط میان تولید، فرآوری و بازار، زمینه شکل‌گیری زنجیره‌ای کامل و اقتصادی در بخش شیلات فراهم شود؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش منجر شود.

در ادامه این نشست، ظرفیت‌های موجود برای حمایت از سرمایه‌گذاران شیلاتی، راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های اقتصادی و حمایتی برای تقویت طرح‌های آبزی‌پروری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.