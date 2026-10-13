به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل شیلات استان بوشهر عصر سه‌شنبه در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی شهرستان جم اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های شیلاتی در شهرستان‌های مختلف استان، متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه، از رویکردهای مهم شیلات استان بوشهر است و شهرستان جم نیز ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری دارد.

وی با اشاره به امکان استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی برای پرورش ماهی افزود: این استخرها علاوه بر تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، می‌توانند بستری برای تولید آبزیان و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود باشند. با مدیریت مناسب و استفاده چندمنظوره از این ظرفیت‌ها، می‌توان زمینه افزایش تولید، ایجاد درآمد مکمل برای کشاورزان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر تصریح کرد: آبزی‌پروری در کنار کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز تنوع‌بخشی به فعالیت‌های تولیدی و استفاده بهینه از منابع موجود باشد. در این راستا، پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی، فرصت مناسبی برای افزایش بهره‌وری، تقویت درآمد بهره‌برداران و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان جم به شمار می‌رود.

امینی با تأکید بر اهمیت آغاز به کار نمایندگی شیلات در شهرستان جم خاطرنشان کرد: فعالیت این نمایندگی، زمینه ارتباط نزدیک‌تر با کشاورزان، بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند و امکان شناسایی ظرفیت‌ها، ارائه مشاوره‌های تخصصی، پیگیری درخواست‌ها و هدایت طرح‌های مستعد آبزی‌پروری را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: رویکرد شیلات استان، توسعه متوازن آبزی‌پروری، تنوع‌بخشی به تولید، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود و تقویت مشارکت بخش خصوصی است. در این مسیر، همکاری فرمانداری، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل اجرای طرح‌های تولیدی داشته باشد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت نمایندگی شیلات در شهرستان جم و تقویت تعامل با مجموعه مدیریت شهرستان، زمینه توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه بیش از پیش فراهم شود.

راه‌اندازی نمایندگی شیلات در شهرستان جم استان بوشهر با هدف توسعه آبزی‌پروری و افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های کشاورزی



مراسم آغاز به کار نمایندگی شیلات در شهرستان جم با حضور فرماندار شهرستان جم، معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر و معاونان فرماندار جم، برگزار شد و در این مراسم، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استخر های ذخیره آب کشاورزی شهرستان جم، توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری، حمایت از سرمایه‌گذاران و استفاده بهینه از امکانات موجود برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال تأکید شد.



در پایان این مراسم، فاطمه برازجانی به‌عنوان مسئول نمایندگی شیلات در شهرستان جم معرفی شد.