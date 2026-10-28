بیش از ۱۲ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور فاقد سند مالکیت است

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر کشاورز پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: از مجموع ۴۷۱ هزار و ۸۷۶ هکتار اراضی کشاورزی استان که در قالب ۲ هزار و ۲۷۵ پلاک ثبتی قرار دارند، تاکنون یک‌هزار و ۵۵۲ پلاک تعیین تکلیف شده و ۷۲۳ پلاک به مساحت حدود ۱۴۱ هزار هکتار باقی مانده است.

وی افزود: یکی از موانع احتمالی اجرای این طرح در برخی مناطق، نبود عکس‌های هوایی دهه ۴۰ است. در همین راستا، در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور دستگاه‌های نظارتی و مسئولان سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی مقرر شد در مناطقی که سازمان نقشه‌برداری نبود عکس‌های هوایی دهه ۴۰ را تأیید کند، امکان استفاده از عکس‌های دهه ۵۰ فراهم شود.

کشاورز با تأکید بر ضرورت اعلام و مستندسازی این موارد از سوی استان‌ها تصریح کرد: با فراهم‌شدن این امکان، می‌توان بخشی از موانع اجرایی حدنگاری اراضی کشاورزی را برطرف کرد و روند تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده را سرعت بخشید.

ضرورت اصلاح قانون تعیین تکلیف املاک داخل محدوده شهرها

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات صدور سند مالکیت برای برخی املاک داخل محدوده شهرها گفت: اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از موضوعاتی است که پیگیری آن از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس ماده یک قانون فعلی، امکان صدور سند در چارچوب این قانون عمدتاً به ساختمان‌های احداث‌شده محدود است و اصلاح این ماده برای رفع موانع موجود، نیازمند حمایت و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

کشاورز گفت: با طرح و بررسی این موضوع در مجلس و پیگیری کمیسیون قضایی و حقوقی، زمینه تسهیل صدور اسناد مالکیت و تعیین تکلیف املاک فاقد سند فراهم شود.

کمبود اعتبار؛ مانع اصلی صدور سند اراضی کشاورزی

وی با اشاره به وضعیت صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی کشور بیان کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شناسایی اراضی کشاورزی، تهیه نقشه و جمع‌آوری مدارک لازم برای ارائه به اداره ثبت و دریافت سند مالکیت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حدود۱۲ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور فاقد سند مالکیت هستند و مقرر شده بود وزارت جهاد کشاورزی طی یک دوره شش‌ساله اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف این اراضی انجام دهد.

کشاورز افزود: با وجود این برنامه، در سال نخست به دلیل تخصیص‌نیافتن اعتبارات مورد نیاز، تنها حدود ۳۴۰ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش این فرایند قرار گرفت که نشان می‌دهد تداوم روند فعلی، تکمیل طرح را با تأخیر طولانی مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز می‌تواند روند تهیه نقشه، تکمیل پرونده‌ها و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را تسریع کند.

پیگیری تعیین تکلیف موقوفات و سکونتگاه‌های غیررسمی

کشاورز همچنین با اشاره به تشکیل کمیته مرکزی رسیدگی به موضوع موقوفات در قوه قضائیه گفت: اعضای این کمیته مشخص شده‌اند و فعالیت آن زیر نظر معاونت اول قوه قضائیه انجام می‌شود.

وی خواستار پیگیری موضوعات مطرح‌شده در این کمیته شد و افزود: با توجه به عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مجموعه، زمینه پیگیری مسائل و رفع موانع موجود از این مسیر فراهم است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقداماتی در این زمینه انجام شد، اما با توجه به مسائل باقی‌مانده، پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف این سکونتگاه‌ها و واگذاری اختیارات لازم به استان‌ها مطرح شده است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از افزایش حق‌السهم

وی با اشاره به معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی از افزایش حق‌السهم مرتبط با اجرای حدنگاری تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹، میزان حق‌السهم نیم‌درصدی به یک درصد افزایش یافت که این افزایش، شرکت‌های مختلف را دربر می‌گرفت.

کشاورز افزود: این موضوع در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی از پرداخت نیم‌درصد اضافه‌شده در سال ۱۳۹۹ معاف شدند.

وی گفت: در این بخشنامه پیش‌بینی شده است که در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرا، موضوع از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به‌عنوان مرجع پیشنهاددهنده این معافیت استعلام شود تا ابهامات موجود برطرف شود.