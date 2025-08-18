۱۱ هزار اسناد املاک فاقد سند رسمی در مرکزی تعیین تکلیف شد

رسول احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعضای هیأتها به ویژه قضات در رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نقش راهبردی دارند.
وی افزود: از ابتدای ابلاغ قانون تا کنون ۹۰ درصد پروندهها مختومه و با صدور رأی مثبت به ۷۰ درصد تقاضاها، اسناد مالکیت تک برگ آنها صادر و تحویل مالکان شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۱۱ هزار تقاضای سند مالکیت در هیأتها مورد بررسی قرارگرفته و تعیین تکلیف شدند.
احمدی تاکید کرد: مالکان اراضی زراعی، باغها و ساختمانها با مبایعه نامه عادی از ظرفیت این قانون استفاده کنند و جهت اخذ اسناد مالکیت تک برگ با مراجعه به سایت سازمان، نسبت به ثبت تقاضای اسناد مالکیت، اقدام کنند.
