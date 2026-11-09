حامد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساماندهی اسناد و اطلاعات املاک دولتی از اقدامات زیربنایی در مدیریت دارایی‌های دولت به شمار می‌رود و در این راستا، تبدیل اسناد، ثبت اطلاعات مالکیتی و الکترونیکی‌سازی‌سوابق املاک با هدف افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای اداری دنبال می‌شود.

وی افزود: در اجرای قانون حدنگار و با هدف تثبیت مالکیت دولت، طی نیمه نخست امسال ۱۵۶ فقره سند مالکیت تک‌برگی در شهرستان‌های مختلف استان اخذ شده و ۲۳۹ فقره سند دیگر نیز در مراحل پیگیری و ثبت قرار دارد.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: فرآیند اخذ و ثبت اسناد مالکیت در شهرستان‌های اراک، محلات، تفرش، دلیجان، ساوه، خمین، کمیجان، آشتیان، شازند و شهرهای نراق، مهاجران، پرندک، نیم‌ور و مامونیه پیگیری شده است.

عسگری تاکید کرد: در بخش الکترونیکی‌سازی بایگانی املاک، ۸۸ هزار و ۱۵۵ رکورد مربوط به پرونده‌های شهرستان دلیجان، محلات و امور مالی شهرستان اراک ساماندهی شده است که این اقدام دسترسی به سوابق ملکی را تسریع و از مراجعات و فرآیندهای اداری غیرضروری می‌کاهد.

وی افزود: در بخش تفکیک املاک نیز طی این مدت ۳۶۱ صورت‌مجلس تفکیکی در سطح و ۴۶۴ صورت‌مجلس تفکیکی مربوط به واحدهای طبقات اخذ شده است.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: از مجموع صورت‌مجلس‌های تفکیکی در سطح، ۱۶۶ قطعه مربوط به ساوه و ۱۹۵ قطعه مربوط به نیم‌ور بوده و در بخش تفکیک طبقات نیز ۴۰۵ قطعه در ساوه و ۵۹ قطعه در اراک ثبت شده است.

عسگری از بررسی و پرونده‌خوانی ۲ هزار و ۵۵۰ پرونده حقوقی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف تسریع در تعیین تکلیف مسائل حقوقی مرتبط با اراضی و املاک دولتی انجام شده است.

وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ایجاد نظم و شفافیت در اطلاعات املاک، تثبیت مالکیت دولت، تسریع فرآیندهای ثبتی و حقوقی و فراهم‌سازی زمینه مدیریت دقیق‌تر اراضی و دارایی‌های دولتی در استان دنبال می‌شود.