به گزارش خبرنگار مهر، رسول احمدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هم‌زمان با اجرای قانون حدنگار، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ با اولویت در دستور کار قرار دارد و برای استان مرکزی سهمیه ۷۰ هزار فقره تعیین شده که سال گذشته ۴۰ هزار سند به اسناد تک‌برگ تبدیل شد.

وی افزود: اسناد دفترچه‌ای دیگر از نظر مراجع بانکی و قضایی اعتبار لازم برای وثیقه و استناد رسمی را ندارند و مالکان برای جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی و ادعاهای اشخاص ثالث، هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل اسناد خود اقدام کنند.

احمدی تصریح کرد: در صورتی که نقشه ملک فاقد اشکال باشد، فرآیند تبدیل سند در همان روز انجام و سند جدید تحویل متقاضی می‌شود.

وی ادامه داد: از صدور ۲۹ هزار و ۸۱۵ رأی در هیأت‌های تعیین تکلیف طی سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین یک‌هزار و ۳۹۰ فقره سند مالکیت دولتی به مساحت ۶ هزار و ۱۱۲ هکتار صادر و به دستگاه‌های ذی‌ربط تحویل شده است.

احمدی تاکید کرد: سال گذشته بیش از سه‌هزار و ۶۰۰ فقره سند مالکیت روستایی صادر و به مالکان تحویل شد و برای سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ سهمیه صدور سند روستایی برای استان مرکزی اختصاص یافته که با همکاری اداره ثبت اسناد و بنیاد مسکن در حال اجرا است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به تغییر فرآیند صدور سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت افزود: از سال جاری، ثبت درخواست متقاضیان این شهرها به جای بنیاد مسکن، از طریق ادارات راه و شهرسازی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: راه اندازی سامانه هوشمند «خودکاربری اجرا» امکان شناسایی، ردیابی و توقیف برخط اموال بدهکاران را براساس اطلاعات موجود فراهم کرده و نقش مؤثری در جلوگیری از فرار از پرداخت دیون دارد.

احمدی گفت: اشخاص می‌توانند با استناد به اسناد رسمی از جمله سند ازدواج و بدون طی تشریفات طولانی قضایی، اموال طرف مقابل را برای وصول مطالبات خود شناسایی و پیگیری کنند.

وی ادامه داد: سال گذشته چهار هزار و ۱۰۰ پرونده اجرایی تشکیل و چهار هزار و ۶۰۰ پرونده مختومه شد که این نتیجه با برگزاری ۳۰۰ جلسه مزایده محقق شد.

احمدی تصریح کرد: ۳۱ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی از طریق دوایر اجرای ثبت استان مرکزی در سال گذشته وصول شد.

صدور ۱۶۹ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک استان مرکزی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: تاکنون ۱۶۹ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک صادر شده و دریافت این پروانه مستلزم گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت در آزمون‌های پیش‌بینی‌شده از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۹ درصد مشاوران املاک استان معادل یک‌هزار و ۷۵۴ نفر به سامانه «کاتب» متصل هستند و انجام معاملات از طریق این سامانه، فرآیند ارتباط میان مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی را تسهیل کرده است.

احمدی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۴ هزار و ۲۰ فقره قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک تنظیم شد که از این تعداد، یک‌هزار و ۹۳۶ پرونده برای ثبت نهایی به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ادامه داد: در سال گذشته یک‌هزار و ۵۷۰ شرکت تجاری و ۲۸۱ مؤسسه غیرتجاری به ثبت رسید و ۲ هزار و ۱۴۶ فقره تغییرات شرکت‌های تجاری نیز ثبت شد.

احمدی تاکید کرد: آرشیو الکترونیکی ۳۵ هزار پرونده شامل ۲ میلیون برگ اسناد انجام و ۲۹۴ جلد دفاتر ثبت شرکت‌ها نیز اسکن شد.

وی از اسکن ۱۴ هزار و ۳۶۰ جلد دفتر اسناد رسمی در سال گذشته خبر داد و گفت: در اجرای ماده ۲۵ قانون ثبت نیز ۶۱۱ پرونده در هیأت نظارت استان مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

احمدی افزود: سال گذشته ۱۲ هزار و ۴۸۲ قطعه زمین به مساحت ۲۲ هزار و ۷۷۵ هکتار سندنگاری شد و پس از صدور اسناد مالکیت، به مالکان تحویل داده شد.