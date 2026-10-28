قیمت فرش ماشینی ۶ متری ارزان؛ راهنمای خرید و بررسی قیمت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر به دنبال خرید فرش ماشینی ۶ متری ارزان هستید، آگاهی از قیمت روز و تفاوت مدل‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا با بودجه‌ای مناسب، فرش موردنظرتان را انتخاب کنید. قیمت فرش ماشینی ۶ متری با توجه به تعداد شانه، تراکم و جنس نخ متفاوت است و گزینه‌های متنوعی برای بودجه‌های مختلف وجود دارد. در صفحه، قیمت فرش ماشینی ۶ متری ارزان، عوامل مؤثر بر قیمت و راه‌های خرید مقرون‌به‌صرفه را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با آگاهی بیشتری خرید کنید.

قیمت فرش ماشینی ۶ متری ارزان چقدر است؟

قیمت فرش ماشینی ۶ متری ارزان به عواملی مانند شانه، تراکم، جنس نخ و کیفیت بافت بستگی دارد. اگر به دنبال خرید فرش ارزان هستید، می‌توانید با بررسی مدل‌های مختلف، گزینه‌ای متناسب با بودجه خود انتخاب کنید.

با توجه به استعلام قیمت فرش به صورت مستقیم از کارخانه فرش کاشان، لیست قیمت فرش ماشینی ۶ متری ارزان در انواع شانه و تراکم به صورت زیر است؟

۶ متری ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰ نخ پلی پروپیلن : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶ متری ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰ نخ ورجین : ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶ متری ۵۰۰ شانه تراکم ۱۵۰۰ نخ پلی پروپیلن : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶ متری ۵۰۰ شانه تراکم ۱۰۰۰ نخ پلی استر: ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

عوامل مؤثر بر قیمت فرش ماشینی ۶ متری

تأثیر شانه و تراکم بر قیمت فرش

هرچه شانه و تراکم فرش بیشتر باشد، بافت آن ریزتر و قیمت آن معمولاً بالاتر است. به همین دلیل، فرش‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ شانه نسبت به مدل‌های ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه قیمت ارزانتری دارند. در مجموع فرش ۶ متری ارزان در سه کیفیت ۵۰۰ شانه تراکم ۱۰۰۰، ۵۰۰ شانه تراکم ۱۵۰۰ و ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰ بافت می شوند.

تأثیر جنس نخ و الیاف بر قیمت فرش ماشینی

جنس نخ فرش ۶ متری ارزان از پلی استر، پلی پروپیلن و ورجین است، این الیاف کیفیت خوبی دارند ولی چون ارزانتر هستند طبیعتا کیفیت الیاف درجه یک یعنی اکریلیک را ندارند.

تأثیر طرح، رنگ و برند بر قیمت فرش

طرح و رنگ تأثیری بر قیمت فرش ماشینی ندارند و فرش‌هایی با مشخصات فنی یکسان معمولاً قیمت مشابهی دارند. بااین‌حال، برند تولیدکننده به دلیل تفاوت در کیفیت مواد اولیه و استانداردهای تولید می‌تواند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.

قیمت فرش ماشینی ۶ متری درجه یک

قیمت فرش ماشینی ۶ متری درجه یک با توجه به تعداد شانه و تراکم آن متفاوت است:

فرش ماشینی ۶ متری ۷۰۰ شانه، تراکم ۲۵۵۰ نخ اکریلیک: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ماشینی ۶ متری ۱۲۰۰ شانه، تراکم ۳۶۰۰ نخ اکریلیک: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ماشینی ۶ متری ۱۵۰۰ شانه، تراکم ۴۵۰۰ نخ اکریلیک: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ماشینی ۶ متری ۱۷۰۰ شانه، تراکم ۵۱۰۰ نخ اکریلیک: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبنای قیمت‌گذاری فرش ماشینی ۶ متری ارزان

قیمت فرش ماشینی ۶ متری دقیقاً نصف قیمت فرش ۱۲ متری با مشخصات مشابه است. به این ترتیب، با اطلاع از قیمت فرش ۱۲ متری، می‌توان قیمت فرش ۶ متری را به‌راحتی محاسبه کرد؛ کافی است قیمت فرش ۱۲ متری را بر عدد ۲ تقسیم کنید.

علت تفاوت قیمت فرش ماشینی ۶ متری ارزان و درجه یک

فرش ماشینی ۶ متری درجه یک با نخ اکریلیک آلمانی تولید می‌شود که بهترین نخ در صنعت فرش ماشینی است. در مقابل، فرش‌های ماشینی ۶ متری ارزان‌تر با نخ‌های پلی‌پروپیلن، پلی‌استر یا ورجین بافته می‌شوند. این الیاف نیز کاربردهای خاص خود را دارند، اما از نظر دوام، طول عمر، سهولت نظافت و قیمت با نخ اکریلیک تفاوت دارند. بنابراین، انتخاب بین فرش ارزان و درجه یک به بودجه، میزان استفاده و انتظارات شما از کیفیت و ماندگاری فرش بستگی دارد.

هنگام خرید فرش ماشینی ۶ متری ارزان به چه نکاتی توجه کنیم؟

درست است که فرش ارزان می‌تواند انتخاب اقتصادی خوبی باشد، اما ریسک تقلب در آن وجود دارد. اگر فرش در کارگاه تولیدی بدون مجوز بافته شده باشد یا مشخصات فنی روی برچسب با فرش واقعی تطابق نداشته باشد، ممکن است شانه و تراکم پایین‌تر از حد ادعا شده باشد و در نتیجه فرش واقعاً بی‌کیفیت از آب دربیاید. پس حتماً از تولیدکننده معتبر خرید کنید، شانه و تراکم را بررسی کنید، جنس الیاف را چک کنید و پشت و روی فرش را ببینید که نخ بیرون‌زده نداشته باشد. دقت کنید فرش‌های ارزان اگر از جای معتبر خریداری شوند، باز هم بافتشان محکم است و مثل موکت شل و بی‌حال نیستند؛ این مشکل بیشتر در فرش‌های تقلبی دیده می‌شود.

بهترین جا برای خرید فرش ماشینی ۶ متری ارزان

خرید مستقیم از کارخانه فرش کاشان یکی از راه‌های مناسب برای تهیه فرش ماشینی ۶ متری ارزان است. در گذشته، خرید از کارخانه‌ها بیشتر به‌صورت نقدی بود؛ اما امروزه برخی کارخانه‌ها امکان خرید اقساطی را نیز فراهم کرده‌اند تا مشتریان بتوانند با اطمینان بیشتر و بدون واسطه فرش موردنظر خود را خریداری کنند.

سوالات رایج و پرتکرار

۱. ارزان‌ترین قیمت فرش ماشینی ۶ متری چقدر است؟

ارزان‌ترین قیمت فرش ماشینی ۶ متری، ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان است که مربوط به فرش ۵۰۰ شانه با تراکم ۱۰۰۰و نخ پلی‌استر می‌شود.

۲. چرا قیمت فرش ماشینی ۶ متری در مدل‌های مختلف متفاوت است؟

تفاوت قیمت فرش ماشینی ۶ متری به عواملی مانند تعداد شانه، تراکم، جنس نخ و کیفیت بافت بستگی دارد.

۳. اختلاف قیمت فرش ماشینی ۶ متری ارزان و گران چقدر است؟

اختلاف قیمت از ۳۰ درصد به بالا است.

۴. فرش ماشینی ۶ متری ارزان از چه نخی بافته می‌شود؟

از ۳ نخ پروپیلن، پلی استر و ورجین

۵. طول عمر فرش ماشینی ۶ متری ارزان چقدر است؟

طول این فرش به کیفیت بافت بستگی دارد و در صورت نگهداری درست بین ۷ الی ۱۲ سال است.

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