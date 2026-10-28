به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۵ جمعاً ۴۰,۹۷۴ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۲,۲۹۳ تن، ۵۴٫۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت گوسفند و بره با ۱۴,۵۷۹ تن، بز و بزغاله با ۳,۳۷۰ تن، و سایر انواع دام با ۷۳۲ تن، به‌ترتیب ۳۵٫۶ درصد، ۸٫۲ درصد و ۱٫۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش ۱۰ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است.

مقدار تولید گوشت در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۴ برای گوسفند و بره ۴ درصد، برای بز و بزغاله یک درصد، برای گاو و گوساله ۱۴ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۳۶ درصد و برای شتر و بچه‌شتر ۱۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (مرداد) در حدود ۹ درصد افزایش داشته است.

بررسی نتایج حاصل از سایر طرح‌های آمارگیری در زیربخش دام نشان می‌دهد که بخشی از کشتار دام، به‌ویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.