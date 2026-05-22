اعلام آمار ذبح رسمی انواع گوشت در فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۵ درمجموع ۳۳ هزار و ۸۱۳ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۱۹ هزار و ۶۹۳ تن، ۵۸.۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۱ هزار و ۳۵۳ تن، بز و بزغاله با ۲ هزار و ۶۷ تن، و سایر انواع دام با ۷۰۰ تن، به‌ترتیب ۳۳.۶ درصد، ۶.۱ درصد و ۲.۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش ۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

مقدار تولید گوشت در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۴ برای گوسفند و بره ۲ دهم درصد، برای بز و بزغاله ۱۶ درصد افزایش، برای گاو و گوساله ۵ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۶ درصد و برای شتر و بچه‌شتر ۷ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۴) در حدود ۵ درصد کاهش داشته است.

بررسی نتایج حاصل از سایر طرح‌های آمارگیری در زیربخش دام نشان می‌دهد که بخشی از کشتار دام، به‌ویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.

آمار عرضه انواع طیور کشتارگاه‌های رسمی

این مرکز در خصوص آمار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی اعلام کرد: وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۵ درمجموع ۲۰۶ هزار و ۷۸۹ تن گزارش شده، که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۲۰۰ هزار و ۷۵۱ تن، ۹۷.۱ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت بوقلمون با ۲۱۲۱ تن و سایر انواع طیور با ۳۹۱۷ تن، به‌ترتیب یک درصد و ۱.۹ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش ۱۱ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۴) در حدود یک درصد افزایش داشته است.