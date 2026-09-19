کاهش ۱۱ درصدی عرضه گوشت قرمز در مرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در ماه مرداد ۱۴۰۵، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ جمعاً ۳۷٬۷۱۹ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
طبق نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۱٬۲۶۳ تن، ۵۶٫۴ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۲٬۸۸۰ تن، بز و بزغاله با ۲٬۸۸۴ تن، و سایر انواع دام با ۶۹۲ تن، بهترتیب ۳۴٫۱ درصد، ۷٫۷ درصد و ۱٫۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده کاهش ۱۱ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۴ برای گوسفند و بره ۹ درصد، برای گاو و گوساله ۱۳ درصد، برای گاومیش و بچهگاومیش ۲۷ درصد، برای شتر و بچهشتر ۲۷ درصد کاهش، و برای بز و بزغاله ۵ درصد و افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود ۱ درصد افزایش داشته است.
بررسی نتایج سایر طرحهای آمارگیری در زیربخش دام نشان میدهد که بخشی از کشتار دام، بهویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاههای رسمی انجام میشود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.
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