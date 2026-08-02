به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۴۱ هزار و ۲۰۸ تن رسید که گوشت گاو و گوساله بیشترین سهم را در این میزان به خود اختصاص داد.

بر پایه این گزارش، گوشت گاو و گوساله با ۲۳ هزار و ۶۳۹ تن، ۵۷.۳ درصد از مجموع گوشت قرمز عرضه‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور را تشکیل داده است. همچنین گوشت گوسفند و بره با ۱۳ هزار و ۷۹۰ تن، بز و بزغاله با ۲ هزار و ۸۹۳ تن و سایر انواع دام با ۸۸۶ تن، به‌ترتیب ۳۳.۵، ۷ و ۲.۲ درصد از کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد عرضه گوشت قرمز در این کشتارگاه‌ها ۳ درصد کاهش یافته است.

بررسی جزئیات تولید نیز نشان می‌دهد میزان عرضه گوشت گوسفند و بره در خرداد امسال نسبت به خرداد ۱۴۰۴، پنج درصد، بز و بزغاله یک درصد، گاو و گوساله دو درصد و گاومیش و بچه‌گاومیش ۲۷ درصد کاهش داشته است. در مقابل، عرضه گوشت شتر و بچه‌شتر سه درصد افزایش یافته است.

همچنین میزان عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۵ نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران تأکید کرده است بخشی از کشتار دام، به‌ویژه دام سبک، خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود و آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.

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