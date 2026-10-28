به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از آخرین تحولات دیپلماتیک و رایزنی‌های انجام‌شده درباره مسائل مرتبط با ایران و آمریکا ارائه کرد.

موضوعات مطرح‌شده در جریان سفر هیئت قطری و رئیس ارتش پاکستان و همچنین رایزنی‌های صورت‌گرفته با سه مقام بلندپایه از عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، با محوریت تحولات منطقه‌ای و روند گفت‌وگوهای مرتبط، تشریح شد.

همچنین گزارشی از سفر رئیس‌جمهور به مسکو و دیدارها و گفت‌وگوهای انجام‌شده در این سفر ارائه شد. در تشریح ابعاد این سفر و تحولات دیپلماتیک منطقه، بر نقش مقاومت ملت ایران، اقتدار نیروهای مسلح، مدیریت دستگاه‌های اجرایی و رهبری و تدابیر مقام معظم رهبری در تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد.

در تشریح پیام سفر مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به ایران، بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت سازوکارهای مشترک امنیتی و جلوگیری از گسترش تنش‌ها و درگیری‌ها تأکید شد.

بر اساس این گزارش در جلسه ۴ جانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان ضمن اشاره به تحولات امنیتی منطقه، نسبت به پیامدهای سیاست‌های رژیم صهیونیستی در تضعیف کشورهای منطقه، گسترش دامنه تجاوزات، ایجاد زمینه‌های تجزیه و تضعیف دولت‌های منطقه و کشاندن پای آمریکا به درگیری‌های منطقه‌ای به عنوان سیاست قطعی این رژیم هشدار داده شد. در این چارچوب، بر ضرورت هوشیاری کشورهای منطقه در برابر روندهای تنش‌زا و تقویت همکاری‌های جمعی برای حفظ ثبات، تمامیت ارضی کشورها و جلوگیری از گسترش دامنه منازعات تأکید شد.