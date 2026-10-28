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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

گزارش عراقچی از رایزنی‌های منطقه‌ای در جلسه هیئت دولت

گزارش عراقچی از رایزنی‌های منطقه‌ای در جلسه هیئت دولت

وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از آخرین تحولات دیپلماتیک و رایزنی‌های انجام‌شده درباره مسائل مرتبط با ایران و آمریکا ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از آخرین تحولات دیپلماتیک و رایزنی‌های انجام‌شده درباره مسائل مرتبط با ایران و آمریکا ارائه کرد.

موضوعات مطرح‌شده در جریان سفر هیئت قطری و رئیس ارتش پاکستان و همچنین رایزنی‌های صورت‌گرفته با سه مقام بلندپایه از عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، با محوریت تحولات منطقه‌ای و روند گفت‌وگوهای مرتبط، تشریح شد.

همچنین گزارشی از سفر رئیس‌جمهور به مسکو و دیدارها و گفت‌وگوهای انجام‌شده در این سفر ارائه شد. در تشریح ابعاد این سفر و تحولات دیپلماتیک منطقه، بر نقش مقاومت ملت ایران، اقتدار نیروهای مسلح، مدیریت دستگاه‌های اجرایی و رهبری و تدابیر مقام معظم رهبری در تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد.

در تشریح پیام سفر مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به ایران، بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت سازوکارهای مشترک امنیتی و جلوگیری از گسترش تنش‌ها و درگیری‌ها تأکید شد.

بر اساس این گزارش در جلسه ۴ جانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان ضمن اشاره به تحولات امنیتی منطقه، نسبت به پیامدهای سیاست‌های رژیم صهیونیستی در تضعیف کشورهای منطقه، گسترش دامنه تجاوزات، ایجاد زمینه‌های تجزیه و تضعیف دولت‌های منطقه و کشاندن پای آمریکا به درگیری‌های منطقه‌ای به عنوان سیاست قطعی این رژیم هشدار داده شد. در این چارچوب، بر ضرورت هوشیاری کشورهای منطقه در برابر روندهای تنش‌زا و تقویت همکاری‌های جمعی برای حفظ ثبات، تمامیت ارضی کشورها و جلوگیری از گسترش دامنه منازعات تأکید شد.

کد مطلب 6992731
نفیسه عبدالهی

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